Poruka koja slama srca: Posljednje riječi Erica Danea upućene njegovim kćerima

Posljednji intervju Erica Danea prije njegove smrti sada je dostupan na Netflixu, koji navodi kako publika diljem svijeta ima priliku sad čuti posljednji intervju glumca kultne serije Uvod u anatomiju .

Mjesecima prije smrti, Eric Dane snimio je posljednji intervju – a u njemu su njegove konačne riječi za adolescentne kćeri.

U 50-minutnom intervjuu, Dane se izravno obraća kćerima Billie i Georgiji. Pokojni glumac podijelio je završne misli za kćeri-

Na kraju intervjua, Dane se izravno obraća svojim kćerima tinejdžericama, Billie (15) i Georgii (14), nakon što je ostao sam pred kamerom.

'Billie i Georgia, ove riječi su za vas', započeo je. 'Pokušao sam. Ponekad sam posrtao, ali sam pokušao. Sve u svemu, imali smo zabavu, zar ne?'

Dane, koji dijeli kćeri s bivšom suprugom Rebeccom Gayheart, nastavio je sjećajući se svih vremena provedenih na plaži, rekavši da ih će zauvijek vidjeti kako se igraju. 'Ti dani, doslovno, bili su raj', rekao je.

Glumac je rekao da želi prenijeti četiri konačne lekcije koje je naučio boreći se s bolesti te je zamolio svoje kćeri da ga saslušaju.

Poruka za kćeri

'Prvo, živite sada, baš sada u sadašnjosti. Teško je, ali naučio sam to raditi. Godinama sam mentalno lutao, izgubljen u glavi dulje vrijeme, toneći u brigu i samožaljenje, sram i sumnju. Ponovno sam pregledavao odluke, preispitivao se. Ne bih to trebao učiniti. Nikad ne bih to smio učiniti. Ne više'.

Dane je rekao da ga je 'čista preživljavanje' prisililo ostati u sadašnjosti. Dodao je da prošlost nosi kajanja, a budućnost je nepoznata, pa je rekao da je jedini način da se ide naprijed živjeti u sadašnjosti i cijeniti je.

'Drugo, zaljubite se. Ne nužno u osobu, iako to također preporučujem. Ali zaljubite se u nešto', rekao je Dane. 'Pronađite svoju strast, svoju radost. Pronađite stvar koja vas tjera ustati ujutro'. Zvijezda je rekla kćerima da se zaljubio u glumu u njihovoj dobi i dodao da je još uvijek volio i iščekivao svoj rad u to vrijeme. Rekao im je da pronađu svoj svrhu i 'stvarno idu za njom'.