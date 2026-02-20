Poruka koja slama srca: Posljednje riječi Erica Danea upućene njegovim kćerima

Mjesecima prije smrti, Eric Dane snimio je svoj posljednji intervju za Netflix koji će se prikazivati u sklopu serijala 'Famous Last Words'
Posljednji intervju Erica Danea prije njegove smrti sada je dostupan na Netflixu, koji navodi kako publika diljem svijeta ima priliku sad čuti posljednji intervju glumca kultne serije Uvod u anatomiju.
U 50-minutnom intervjuu, Dane se izravno obraća kćerima Billie i Georgiji. Pokojni glumac podijelio je završne misli za kćeri-
Intervju je objavljen tek nakon Daneove smrti.
Na kraju intervjua, Dane se izravno obraća svojim kćerima tinejdžericama, Billie (15) i Georgii (14), nakon što je ostao sam pred kamerom.
'Billie i Georgia, ove riječi su za vas', započeo je. 'Pokušao sam. Ponekad sam posrtao, ali sam pokušao. Sve u svemu, imali smo zabavu, zar ne?'
Dane, koji dijeli kćeri s bivšom suprugom Rebeccom Gayheart, nastavio je sjećajući se svih vremena provedenih na plaži, rekavši da ih će zauvijek vidjeti kako se igraju. 'Ti dani, doslovno, bili su raj', rekao je.
Glumac je rekao da želi prenijeti četiri konačne lekcije koje je naučio boreći se s bolesti te je zamolio svoje kćeri da ga saslušaju.
Poruka za kćeri
'Prvo, živite sada, baš sada u sadašnjosti. Teško je, ali naučio sam to raditi. Godinama sam mentalno lutao, izgubljen u glavi dulje vrijeme, toneći u brigu i samožaljenje, sram i sumnju. Ponovno sam pregledavao odluke, preispitivao se. Ne bih to trebao učiniti. Nikad ne bih to smio učiniti. Ne više'.
Dane je rekao da ga je 'čista preživljavanje' prisililo ostati u sadašnjosti. Dodao je da prošlost nosi kajanja, a budućnost je nepoznata, pa je rekao da je jedini način da se ide naprijed živjeti u sadašnjosti i cijeniti je.
'Drugo, zaljubite se. Ne nužno u osobu, iako to također preporučujem. Ali zaljubite se u nešto', rekao je Dane. 'Pronađite svoju strast, svoju radost. Pronađite stvar koja vas tjera ustati ujutro'. Zvijezda je rekla kćerima da se zaljubio u glumu u njihovoj dobi i dodao da je još uvijek volio i iščekivao svoj rad u to vrijeme. Rekao im je da pronađu svoj svrhu i 'stvarno idu za njom'.
'Treće, birajte prijatelje mudro. Pronađite svoje ljude i dopustite im da vas pronađu, a onda im se predajte', rekao je otac dvoje djece. 'Najbolji od njih će vam uzvratiti. Bez osuđivanja. Bez uvjeta. Bez pitanja'.
Dane je rekao da je bio toliko zahvalan svojim prijateljima koji su svi 'zakoračili' za njega tijekom bolesti. Ispričao je da više nije mogao raditi stvari koje je prije radio, poput ići u teretanu, voziti se gradom i piti kavu, ali bio je zahvalan prijateljima što su se samo pojavili.
'Samo se pojavite. I volite svoje prijatelje svime što imate. Držite se njih. Oni će vas zabaviti, voditi vas, podržati vas, a neki će vas spasiti+, rekao je.
Konačno, Dane je rekao kćerima da se bore svime što imaju i nikad ne odustanu.
'Na kraju, borite se svakim gramom svog bića i s časti. Kad se suočite s izazovima, zdravstvenim ili drugim, borite se', rekao je Dane. 'Nikad ne odustajte. Borite se do zadnjeg daha. Ova bolest polako uzima moje tijelo, ali nikad neće uzeti moj duh'.
Dane je potom rekao djevojkama da iako su različite osobe, obje su naslijedile njegovu snagu i otpornost.
'Borite se, djevojke, i dignite glave visoko. Billie i Georgia, vi ste moje srce. Vi ste moj sve. Laku noć. Volim vas. To su moje zadnje riječi', poručio je glumac.
Kad je objavio svoju ALS dijagnozu, Dane je za People u izjavi podijelio da je 'zahvalan što ima svoju obitelj uz sebe dok navigiraju ovim sljedećim poglavljem'..
Objavljujući njegovu smrt, Daneova obitelj rekla je da je umro 'nakon hrabrog boja protiv ALS-a' i da je 'proveo svoje posljednje dane okružen dragim prijateljima, svojom predanom suprugom i dvjema prekrasnim kćerima, Billie i Georgijom, koje su bile središte njegovog svijeta'.
'Tokom svog puta s ALS-om, Eric je postao strastveni zagovornik svijesti i istraživanja, odlučan napraviti razliku za druge koji se bore s istim. Eric je obožavao svoje fanove i zauvijek je zahvalan na ljubavi i podršci koju je primio. Obitelj traži privatnost dok prolaze kroz ovo nemoguće vrijeme', poručili su.