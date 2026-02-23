NEZABORAVNA VODITELJICA

Monika Kravić Olujić godinama izbjegava medije, a sada je snimljena u noćnom izlasku

D.A.M.

23.02.2026 u 11:21

Monika Kravić Olujić
Monika Kravić Olujić Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Jedna od najljepših poznatih Hrvatica, bivša voditeljica, Monika Kravić koju rijetko viđamo na javnim događajima, ovih dana je partijala s bliskim prijateljicama. Njezina prijateljica, voditeljica Mirna Maras Batinić objavila je fotografiju na kojoj se vidi kako guštaju zajedno

Rijetko viđena bivša nevjesta odbjeglog Zdravka Mamića, uvijek prelijepa Monika Kravić Olujić opet je pred objektivom: došla je na rođendansku zabavu, a Mirna Maras Batinić je pokazala djelić njihove nezaboravne večeri i toplog, intimnog ozračja.

Ove dame znaju kako partijati u stilu, najčešće baš na fotografijama Mirne budući da se Monika već dugo drži podalje od reflektora. Kravić Olujić nije aktivna ni na društvenim mrežama, a kako je izgledao njezin zadnji izlazak možete vidjeti OVDJE. Blistala je u elegantnoj svijetloj kombinaciji koja ističe njezin sofisticirani stil.

Ove muškarce je ljubila Jennifer Lopez Izvor: Profimedia / Autor: Montaža: Neven Bučević, Profimedia

Podsjetimo, Monika je u braku s Franom Olujićem od svibnja 2021. godine, a upoznali su se dvije godine ranije. Monika danas živi mirnim obiteljskim životom mame trojice sinova, te se prvenstveno drži kruga najodanijih prijateljica.

Monika Kravić Olujić Izvor: Cropix / Autor: Neja Markicevic / CROPIX

