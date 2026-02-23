Monika Kravić Olujić godinama izbjegava medije, a sada je snimljena u noćnom izlasku

Lav

Osjećate se kao da ste se probudili iz dugog zimskog sna. Energija vam raste i spremni ste za nove pobjede, posebno one koje uključuju publiku ili javni nastup. Ako imate neku ideju koju ste skrivali, danas je dan da je iznesete na svjetlo. U ljubavi ste velikodušni i topli, što partneru izuzetno godi. Pripazite samo da u naletu euforije ne potrošite novac koji vam treba za kasnije.

