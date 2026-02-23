SASVIM ISKRENA

Djeca Jennifer Garner nisu impresionirana njezinom glumom, ali kolege je spašavaju

N. Sa

23.02.2026 u 10:48

Jennifer Garner Izvor: Profimedia
Jennifer Garner poznata je kao jedna od najpopularnijih holivudskih glumica, no kod kuće je priča potpuno drugačija. Dok promovira drugu sezonu serije 'The Last Thing He Told Me', otkrila je da njezina vlastita djeca, blago rečeno, nisu bila osobito oduševljena njezinim novim projektom

Majka troje djece, Violet (20), Fina (17) i Samuela (13), koje dijeli s bivšim suprugom Benom Affleckom, iskreno je progovorila o svom obiteljskom životu za emisiju 'The Jennifer Hudson Show'. Jennifer Garner se pojavila uz kolege iz serije, Angourie Rice, Judy Greer i Nikolaja Coster-Waldaua, a razgovor se, između ostalog, dotaknuo i toga kakav dojam njezina karijera ostavlja na njezinu djecu.

Jennifer je bez zadrške otkrila da je djeci potpuno cringe. 'Samo sam im neugodna', rekla je uz smijeh, a zatim dodala: 'Pitala sam djecu hoće li gledati ovu sezonu serije, a oni su me pitali: Trebamo li?' Unatoč tome, glumica je otkrila da joj kolege pomažu da malo 'poraste' u očima djece, posebice Nikolaj, koji je postao pravi adut zahvaljujući popularnosti serije 'Igra prijestolja'.

Jennifer Garner Izvor: Profimedia

'Angourie mi donosi cool bodove', rekla je Jennifer, a zatim se okrenula Nikolaju i dodala: 'Moj sin trenutačno jako voli 'Igru prijestolja', tako da hvala.' Uz to, otkrila je da sva njezina djeca obožavaju Judy Greer, njezinu kolegicu iz kultnog filma 'Od klinke do komada' i višegodišnju blisku prijateljicu: 'Sva moja djeca vole tetu Judy. Nekako se izvučem uz malo pomoći prijatelja.'

Serija 'The Last Thing He Told Me', iza koje stoji produkcijska kuća Reese Witherspoon 'Hello Sunshine', prati Hannah Hall (Jennifer Garner) koja mora izgraditi odnos sa svojom pastorkom Bailey (Angourie) kako bi otkrila istinu o tajanstvenom nestanku svog supruga.

