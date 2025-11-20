Ponovno zajedno: Uma Thurman i Quentin Tarantino pozirali na premijeri

Premijera održana u kultnom kazalištu Vista u Hollywoodu izazvala je uzbuđenje među obožavateljima filma i gaminga, jer je Fortnite u novoj sezoni predstavio posebnu suradnju s filmovima 'Kill Bill', uključujući ekskluzivne scene i likove iz Tarantinovih ostvarenja, a Uma Thurman reprizira slavnu ulogu mladenke u nekoliko scenarija unutar igre.​

Na crvenom tepihu, Thurman i Tarantino su pozirali ispred atraktivnog Fortnite x Pussywagon pozadinskog plakata, čime je naglašen hommage legendarnom automobilu iz filma.

Obožavatelji na društvenim mrežama izrazili su oduševljenje ovim neočekivanim susretom, pogotovo jer se posljednjih godina često šuškalo o 'zategnutim odnosima' između glumice i redatelja nakon snimanja 'Kill Billa'.

Fortnite Chapter 7 donosi i 'The Lost Chapter: Yuki’s Revenge', još neviđenu priču iz 'Kill Billa' koja prati sestru Gogo Yubari u njezinoj osveti protiv Crne mambe, što je Tarantinov skriveni scenarij koji nikad nije snimljen.