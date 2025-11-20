LEGENDARNI DVOJAC

Ponovno zajedno: Uma Thurman i Quentin Tarantino pozirali na premijeri

I. B.

20.11.2025 u 23:07

Quentin Tarantino i Uma Thurman
Quentin Tarantino i Uma Thurman Izvor: Profimedia / Autor: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia
Glumica Uma Thurman i slavni redatelj Quentin Tarantino ponovno su se našli zajedno, ovaj put na premijeri novog projekta u sklopu popularne videoigre Fortnite, pod nazivom 'Chapter 7'

Premijera održana u kultnom kazalištu Vista u Hollywoodu izazvala je uzbuđenje među obožavateljima filma i gaminga, jer je Fortnite u novoj sezoni predstavio posebnu suradnju s filmovima 'Kill Bill', uključujući ekskluzivne scene i likove iz Tarantinovih ostvarenja, a Uma Thurman reprizira slavnu ulogu mladenke u nekoliko scenarija unutar igre.​

Na crvenom tepihu, Thurman i Tarantino su pozirali ispred atraktivnog Fortnite x Pussywagon pozadinskog plakata, čime je naglašen hommage legendarnom automobilu iz filma.

Uma Thurman
Uma Thurman Izvor: Profimedia / Autor: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

Obožavatelji na društvenim mrežama izrazili su oduševljenje ovim neočekivanim susretom, pogotovo jer se posljednjih godina često šuškalo o 'zategnutim odnosima' između glumice i redatelja nakon snimanja 'Kill Billa'.

Fortnite Chapter 7 donosi i 'The Lost Chapter: Yuki’s Revenge', još neviđenu priču iz 'Kill Billa' koja prati sestru Gogo Yubari u njezinoj osveti protiv Crne mambe, što je Tarantinov skriveni scenarij koji nikad nije snimljen.

Osim Thurman, na događanju su viđene brojne zvijezde iz svijeta pop kulture, a crossover s Tarantinovim filmovima (uz spominjanje drugih ikona, poput DeLoreana iz 'Povratka u budućnost' i Homer Simpsona) predstavlja jedno od najambicioznijih partnerstava Fortnitea do sada.​

