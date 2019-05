Pojačanje u seriji: Kontroverzni Marilyn Manson glumit će u nastavku 'Mladog pape'

Američki glazbenik Marilyn Manson pridružio se glumačkoj postavi serije 'The New Pope', nastavku popularne mini-serije u produkciji HBO-a 'Mladi papa' (The Young Pope), piše Variety

Još nije poznato koga će Manson točno glumiti, no prema onome što je do sada otkriveno čini se da njegov lik neće biti previše udaljen od njegove uobičajene javne persone. Na službenim slikama koje je siječnju objavio HBO vide se i Malkovich i Jude Law, koji je u 'Mladom papi' utjelovio poglavara Katoličke Crkve, a oboje nose papinske odore.