Pogledajte kakvu je poruku Kate Middleton poslala na Međunarodni dan žena

08.03.2026 u 23:03

Kate Middleton
Kate Middleton
Princeza od Walesa je na Međunarodni dan žena poslala snažnu i ohrabrujuću poruku

Princeza od Walesa (44), podijelila je na društvenim mrežama počast slaveći žene koje čine dobro za njihove zajednice diljem svijeta.

'Danas slavimo ljubaznost, otpornost i tihu snagu žena u našim obiteljima i zajednicama', napisala je princeza od Walesa na društvenim mrežama.

Princeza od Walesa također je ponovno objavila nekoliko istaknutih fotografija žena koje obavljaju važan posao u raznim organizacijama.

Izvor: Društvene mreže

Prošle godine, Kate je iskoristila priliku da na međunarodni praznik oda počast pokojnoj fotografkinji Liz Hatton, koja je umrla u dobi od samo 18 godina od raka.

Kate Middleton iz godine u godinu obilježava Međunarodni dan žena porukama punim nade i podrške ženama.

'Ovaj dan je dan kada trebamo prepoznati utjecaj žena koje njeguju i nadaju se, ohrabruju druge i pomažu da svijet bude ljubazniji i suosjećajniji'.

Kate Middleton

Kate je također ponovno objavila nekoliko fotografija u kojima je istaknula žene koje rade utjecajan posao s raznim organizacijama - uključujući Iram Siraj, međunarodno priznatu profesoricu dječjeg razvoja i obrazovanja na Sveučilištu u Oxfordu, Hope Ngulube, bivšu čuvaricu prirode Conservation Lower Zambezi, i mnoge druge.

Važna poruka

Ovo nije prvi put da Kate koristi svoju platformu kako bi odala počast snažnim i inspirirajućim ženama na Međunarodni dan žena. Prošle godine iskoristila je priliku da se sjeti pokojne fotografkinje Liz Hatton, koja je umrla u dobi od 18 godina od raka u studenom 2024. nakon što je na svom 'popisu želja' imala susret s princezom od Walesa, koja također dijeli strast prema fotografiji.

'Slavimo snagu i kreativnost Liz i njezine majke Vicky Hatton', napisala je Kate tada na X-u. 'Bila mi je čast upoznati ih obje u Windsoru u listopadu. Lizino sjećanje živi u Vickynoj nepokolebljivoj otpornosti. Hvala vam na tako dirljivom trenutku #IWD2025'.

Katein dirljiv pozdrav podijeljen je i uz prethodnu objavu na društvenim mrežama s fotografijom na kojoj grli Liz kada su se prvi put srele u dvorcu Windsor godinu prije.

