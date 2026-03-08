Pogledajte kakvu je poruku Kate Middleton poslala na Međunarodni dan žena

Princeza od Walesa je na Međunarodni dan žena poslala snažnu i ohrabrujuću poruku

Princeza od Walesa (44), podijelila je na društvenim mrežama počast slaveći žene koje čine dobro za njihove zajednice diljem svijeta.

'Danas slavimo ljubaznost, otpornost i tihu snagu žena u našim obiteljima i zajednicama', napisala je princeza od Walesa na društvenim mrežama. Princeza od Walesa također je ponovno objavila nekoliko istaknutih fotografija žena koje obavljaju važan posao u raznim organizacijama.

Prošle godine, Kate je iskoristila priliku da na međunarodni praznik oda počast pokojnoj fotografkinji Liz Hatton, koja je umrla u dobi od samo 18 godina od raka. Kate Middleton iz godine u godinu obilježava Međunarodni dan žena porukama punim nade i podrške ženama. 'Ovaj dan je dan kada trebamo prepoznati utjecaj žena koje njeguju i nadaju se, ohrabruju druge i pomažu da svijet bude ljubazniji i suosjećajniji'.

Kate Middleton Izvor: Profimedia / Autor: Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia





