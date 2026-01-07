Paramount ponovno odbijen: Netflix preuzima HBO usprkos 'nemoralnoj' ponudi obitelji Ellison

U pismu dioničarima, odbor WBD-a povukao je paralelu između Paramountovog prijedloga i kontroverznih LBO (leveraged buyout) procesa, financijskih operacija koje se temelje na golemim posuđenim sredstvima za kupnju tvrtke. S obzirom na to da je Paramount znatno manji od WBD -a, planirali su preuzimanje financirati s nevjerojatnih 50 milijardi dolara dodatnog duga , što bi prema ocjeni odbora Warnera moglo ugroziti cijelu operaciju.​

Paramount je pokušao ublažiti strahove od zaduživanja ističući da iza cijele priče stoji jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, milijarder i suosnivač Oraclea Larry Ellison. Njegov sin David Ellison, izvršni direktor Paramounta, pokrenuo je pravi rat ponuda prošle godine, ciljajući na dragulje poput HBO-a i CNN-a.

U srijedu je uprava WBD-a obavijestila dioničare da revidirana ponuda Paramounta iz prošlog mjeseca i dalje nije privlačna kao postojeći dogovor s Netflixom – iako Paramount tvrdi da je u njoj riješio mnoge ključne zamjerke Warner Brosa.

Ipak, upravni odbor ostaje pri dogovoru s Netflixom vrijednom 27,75 dolara po dionici, ističući kako taj aranžman nudi 'sigurnost' kakvu zaduženi Paramount ne može jamčiti.​ Njihovu neprijateljsku ponudu ocijenio je ‘nedostatnom’ i previše rizičnom.

Sudbina CNN-a i 'Discovery Globala'

Dok HBO i filmski studiji odlaze Netflixu, kabelski kanali poput CNN-a bit će izdvojeni u novu, samostalnu tvrtku pod nazivom 'Discovery Global'. Jedan od glavnih kamena spoticanja je i procjena vrijednosti kabelskih kanala. WBD planira ove godine izdvojiti svoje kanale, uključujući CNN, u novu tvrtku pod nazivom 'Discovery Global'. Dok uprava Warnera tvrdi da će taj novi subjekt imati ogromnu samostalnu vrijednost, Paramount ga je u svojoj ponudi procijenio na tek jedan dolar po dionici, što je u taboru WBD-a dočekano s podsmijehom i nazvano 'iluzornim'.​

Nakon ovog odbijanja, Paramount je pred zidom. David Ellison sada mora odlučiti hoće li odustati, dodatno povisiti ponudu ili krenuti u izravan obračun zahtijevajući glasovanje dioničara WBD-a protiv preporuke vlastite uprave.