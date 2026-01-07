Paramount ponovno odbijen: Netflix preuzima HBO usprkos 'nemoralnoj' ponudi obitelji Ellison

Uprava Warner Bros. Discoveryja (WBD) još je jednom izabrala Netflix kao svog preferiranog partnera, odbivši revidiranu ponudu Paramounta za neprijateljsko preuzimanje. Iako je Paramount tvrdio da je riješio ključne probleme koji su mučili vodstvo WBD-a, uprava diva predvođenog Davidom Zaslavom poručila je dioničarima da je ponuda i dalje 'neadekvatna' te da nosi prevelik rizik za budućnost kompanije
U pismu dioničarima, odbor WBD-a povukao je paralelu između Paramountovog prijedloga i kontroverznih LBO (leveraged buyout) procesa, financijskih operacija koje se temelje na golemim posuđenim sredstvima za kupnju tvrtke. S obzirom na to da je Paramount znatno manji od WBD-a, planirali su preuzimanje financirati s nevjerojatnih 50 milijardi dolara dodatnog duga, što bi prema ocjeni odbora Warnera moglo ugroziti cijelu operaciju.
Paramount je pokušao ublažiti strahove od zaduživanja ističući da iza cijele priče stoji jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, milijarder i suosnivač Oraclea Larry Ellison. Njegov sin David Ellison, izvršni direktor Paramounta, pokrenuo je pravi rat ponuda prošle godine, ciljajući na dragulje poput HBO-a i CNN-a.
U srijedu je uprava WBD-a obavijestila dioničare da revidirana ponuda Paramounta iz prošlog mjeseca i dalje nije privlačna kao postojeći dogovor s Netflixom – iako Paramount tvrdi da je u njoj riješio mnoge ključne zamjerke Warner Brosa.
Ipak, upravni odbor ostaje pri dogovoru s Netflixom vrijednom 27,75 dolara po dionici, ističući kako taj aranžman nudi 'sigurnost' kakvu zaduženi Paramount ne može jamčiti. Njihovu neprijateljsku ponudu ocijenio je ‘nedostatnom’ i previše rizičnom.
Sudbina CNN-a i 'Discovery Globala'
Dok HBO i filmski studiji odlaze Netflixu, kabelski kanali poput CNN-a bit će izdvojeni u novu, samostalnu tvrtku pod nazivom 'Discovery Global'. Jedan od glavnih kamena spoticanja je i procjena vrijednosti kabelskih kanala. WBD planira ove godine izdvojiti svoje kanale, uključujući CNN, u novu tvrtku pod nazivom 'Discovery Global'. Dok uprava Warnera tvrdi da će taj novi subjekt imati ogromnu samostalnu vrijednost, Paramount ga je u svojoj ponudi procijenio na tek jedan dolar po dionici, što je u taboru WBD-a dočekano s podsmijehom i nazvano 'iluzornim'.
Nakon ovog odbijanja, Paramount je pred zidom. David Ellison sada mora odlučiti hoće li odustati, dodatno povisiti ponudu ili krenuti u izravan obračun zahtijevajući glasovanje dioničara WBD-a protiv preporuke vlastite uprave.