Ovo je prava istina o glasinama da je Brigitte Macron rođena kao muškarac

Ni njezin suprug, francuski predsjednik Emmanuel Macron ne krije bijes i frustracije zbog tih zlih glasina koje, htjeli oni to ili ne, utječu i na njihov privatni život.

Ovaj scenarij napravljen je u režiji francuske krajnje desnice, koji su lažno ustvrdili da je Brigitte rođena kao muškarac. Ona sama odlučila se obračunati sa svime, pa je prošle godine dobila slučaj u kojem je jednog slobodnog novinara tužila za klevetu. On je ujedno bio i prvi koji je takvo što napisao javno, no unatoč svemu, ta zlobna i neutemeljena glasina i dalje se širi društvenim mrežama i ne čini se da će tako skoro nestati.

Sve je počelo u rujnu 2021. kada je mala krajnje desničarka mjesečna tiskovina Faits et Documents izašla u javnost s navodnim rezultatima tzv. trogodišnje istrage o Brigitte Macron. Tada je to prošlo gotovo nezapaženo, no kada je Natasha Rey, novinarka koja već dugo napada Macronove na društvenim mrežama, dala intervju koji je objavljen na YouTubeu, priče su se proširile internetom.

Ona je tako crno-bijelu fotografiju obitelji Trogneux, koju možete pogledati OVDJE, gdje je Brigitte zapravo djevojčica koja sjedi u majčinom krilu, interpretirala na svoj način. Za tu djevojčicu ustvrdila je kako je riječ o Nathalie Farcy, kćerki Brigitteine starije sestre Maryvonne koja je sa suprugom poginula u prometnoj nesreći.

Za Brigitte je rekla kako je njezino ime bilo Jean-Michel Trogneux (dječak u kariranoj košulji na fotografiji), koji je u međuvremenu postao transrodna žena te je promijenio spol početkom 80-ih. Druga istraživanja pokazala su kako je dotični dječak vrlo vjerojatno bio njezin pokojni stariji brat Jean-Claude, koji je bio osam godina stariji od nje te je postao upravitelj obiteljske tvornice čokolade.