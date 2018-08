Ovo je način na koji je princeza Diana pobjegla iz svog osobnog zatvora

Iako se, možda, na prvu činilo kako je romansa princeze Diane i princa Charlesa baš poput onih iz modernih bajki, to je bilo sve samo ne to. Koliko je bila nesretna u braku, odavno se zna, a nikada nije krila niti da se osjeća kao princeza zatočena u kuli, iz koje nema izlaza

Koliko je bila nesretna brakom sa princom Charlesom, kao i njegovom dugogodišnjom izvanbračnom aferom Camillom Parker Bowles, princeza Diana nije nikada krila, a sve to odlučila je u potpunoj tajnosti ispričati u svojoj biografiji.

'Ona je otkrila Dianine osjećaje, njezinu borbu s osjećajem izoliranosti, osjećajem da je kao u zatvoru. No, izreći sve to javnosti nije lako, jer ljudi nisu razmišljali da je i ona čovjek od krvi od mesa', otkrio je autor njezine biografije 'Diana: Her True Story', Andrew Morton.