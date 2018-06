Pet stvari koje zasigurno niste znali o neprežaljenoj Lady Di

Za svoga života bila je omiljena članica britanske kraljevske obitelji, a mnogi ni dan danas, 21 godinu kasnije, ne mogu prežaliti što je tako rano izgubila svoj život. Svojom pojavom i ponašanjem unijela je mnogobrojne promjene u obitelj kojoj je tradicija oduvijek bila iznad svega, a do kraja svog života svaki njezin korak promatran je kroz povećalo

Na sam dan vjenčanja detalji su zapisani na papir i stavljeni u zapečaćene kuverte, a sve se smjelo otvoriti tek u trenutku kada 20-godišnja mladenka sjedne u staklenu kočiju na putu do katedrale. Naravno, ukoliko bi informacije procurile, postojali su i alternativni planovi, odnosno druga vjenčanica, koju DIana nikada nije niti isprobala.

'Znali smo da to mora biti nešto što će ući u povijest, ali isto tako da se mora sviđati Diani. Moralo je biti nešto što će popuniti prostor oko oltara, ali i što će biti poprilično dramatično', rekla je Elizabeth Emanuel . Par je vjenčanicu izrađivao pet mjeseci, tijekom kojih ništa nije procurilo u javnost. Mnogi kažu kako je to bila najbolje čuvana tajna u modnoj povijesti, a kako i ne bi kada su prozori njihovog dućana zbog toga zasjenčani te su čak unajmili zaštitare koji su čuvali kreaciju od svile i tafta procijenjenu na više od 700 tisuća kuna.

3. Za obrazovanje najmlađih članova kraljevske obitelji tradicionalno su angažirani privatni učitelji, guvernante, no, princeza Diana to je promijenila. Naime, ona je inzistirala da se princ William upiše u vrtić u Londonu, te je on na kraju postao prvi član kraljevske obitelji koji je pohađao vrtić izvan zidina palače.

Diana je silom željela da njezina djeca imaju djetinjstvo baš kao i sva druga djeca, i da se ne rade nikakvi ustupci samo zato što su iz kraljevske obitelji. No, nekada je ipak koristila te veze, poput one kada je pozvala Cindy Crawford na večeru u Buckinghamsku palaču, jer je, tada 13-godišnji princ William, gajio simpatije prema njoj.

'Bila je to pomalo čudna situacija. On je bio dječak, stoga sam morala paziti što ću odjenuti - nije smjelo biti preslobodno, ali ne i prebapski', prisjetila se Cindy Crawford.