Ljubomora ga je izjedala: Princ Charles nikada se nije mogao pomiriti što narod voli Dianu, a ne njega

Iako je od početka bio onaj koji će naslijediti jednog dana svoju majku, kraljicu Elizabetu II, na tronu, narod je volio njegovu suprugu, princezu Dianu, a ne njega. Sličan scenarij ponovio se i nakon njezine smrti, jer su u prvi plan došli njihovi sinovi, potom njihove supruge i na kraju djeca

U neautoriziranoj biografiji 'Prince of Wales, Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles', autor Tom Bower tvrdi kako se Charles osjetio uzurpiran od strane obitelji Middleton, kao i izoliran od svojih unuka - princa Georgea i princeze Charlotte, kada su William i Kate odlučili Božić radije provesti s njezinim roditeljima negoli s kraljevskom obitelji, kao i što su preselili u Norfolk, kako bi imali privatnost, a to je kilometrima udaljeno od Charlesove rezidencije u Highgroveu.

'Charles je vidio da su Kate i William nove zvijezde, stoga je znao da će ponovno pasti u drugi plan', stoji u knjizi.