Omar Sy, dječak iz siromašnog predgrađa koji je postao najtraženiji francuski glumac - iz inata

Francuski glumac Omar Sy, koji u novoj Netflixovoj hit seriji oduševljava novom verzijom poznatog lopova Arsena Lupina, filmska je senzacija postao nakon filma 'Nedodirljivi' iz 2011. godine, a koji se djelomično preklapa s njegovom životnom pričom

'Nikad nisam ni pomišljao postati komičar, ali to mi je bilo tako prirodno. Jednostavno sam se osjećao dobro radeći to', kaže Sy.

Osim u emisijama s lažnim telefonskim pozivima, glumio je sporedne uloge uglavnom u francuskim komedijama, poput 'Nos jours heureux' iz 2006. godine, 'Tellement proches' iz 2009. i umjetničkog filma 'Micmacs', satiri o svjetskoj trgovini oružjem iz 2009. godine.

Sy za sebe kaže da se i privatno jako voli šaliti, a to je i njegov način koncentracije. Da bi se osjećao bolje i mogao koncentrirati, mora biti okružen opuštenim ljudima.

'Definitivno mi je najlakše u komediji, u njoj sam započeo i to je moja prva ljubav. Imam više senzibiliteta za nju i poznajem je, ali želim biti otvoren i za sve ostalo', kaže glumac, kojemu su u mladosti, kao crncu iz predgrađa, mnoga vrata bila zatvorena.

'Uvijek su me sputavali govoreći da nešto ne radim, da ne mogu nešto činiti, ali umjesto da me to zaustavi, tjeralo me na razmišljanje kako ja to mogu i moram učiniti. Želio sam biti nešto drugo i ako vidim vrata koja su malo otvorena, naći ću način da prođem kroz njih', kaže Sy.

Nakon nekoliko godina glumljenja sporednih likova Sy je 2011. godine zabljesnuo na europskom kinematografskom nebu ulogom u filmu 'Nedodirljivi'.