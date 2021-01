Liam Neeson odustaje od akcijskih filmova: 'Napunit ću 69 godina, nekoliko filmova mi je na rasporedu i mislim da će to biti to'

S obzirom na sve akcijske filmove koje je snimio nije čudo da se Liama Neesona smatra zvijezdom tog žanra, no kako će ove godine napuniti 69 godina, irski glumac je odlučio prestati nositi glavne uloge u takvim projektima

Liam Neeson ima puni raspored i neumorno radi, no nedavno je odlučio kako će prestati snimati akcijske filmove.

'Imam 68 i pol. Napunit ću 69 godina 2021. Snimit ću još nekoliko filmova ove godine, nadam se, ako nam Covid-19 to dopusti. Nekoliko filmova mi je na rasporedu. Mislim da će to biti to. Osim ako se ne nađem na hodalici za stare i nemoćne', našalio se Liam Neeson.