Kaos u obitelji Beckham: Odnosi s Brooklynom dosegli su dno, potpuno im je okrenuo leđa

David i Victoria Beckham više ne prate svog sina Brooklyna na Instagramu, a ni on više ne prati njih. Taj potez dodatno je rasplamsao nagađanja o narušenim odnosima unutar obitelji Beckham, koji već neko vrijeme ne izgledaju nimalo idilično

David i Victoria Beckham više ne prate Brooklyna Peltza Beckhama na Instagramu, a ni on više ne prati njih. Isto vrijedi i za njegovu suprugu Nicolu Peltz Beckham. Brooklyn se na društvenoj mreži ne prati ni s braćom Romeom i Cruzom, niti oni prate njega. Najmlađa članica obitelji, kći Harper, nema Instagram profil.

Napetosti traju još od vjenčanja Odnosi u obitelji Beckham već su dulje vrijeme predmet medijskih nagađanja, osobito od 2022. godine, kada su se Brooklyn i Nicola vjenčali na luksuznoj ceremoniji u Palm Beachu. Ubrzo nakon vjenčanja pojavile su se glasine o nesuglasicama između Nicole i Victorije Beckham, ponajprije zbog odluke mladenke da na vjenčanju ne nosi haljinu s potpisom Victorije, iako se to ranije spominjalo kao plan. Dio izvora tvrdio je da su napetosti bile stvarne, dok su drugi te navode nazivali pretjeranima.

Napetosti su se, prema pisanju stranih medija, dodatno pojačale tijekom same ceremonije. Tada se pojavila tvrdnja da je Victoria navodno preuzela prvi ples, koji je bio planiran isključivo za mladence, uz nastup Marca Anthonyja, koji je mladencima otpjevao pjesmu kao vjenčani dar. Izostanak s važnih obiteljskih događaja Zahlađenje odnosa postalo je vidljivije i ove godine, kada Brooklyn i Nicola nisu prisustvovali proslavi 50. rođendana Davida Beckhama u Londonu, iako su bili pozvani. Kao mogući razlog izostanka u medijima se spominjala prisutnost Romeove djevojke Kim Turnbull, za koju su kružile glasine da je nekoć bila povezana s Brooklynom. Te su tvrdnje kasnije demantirali i članovi obitelji i sama Turnbull.

