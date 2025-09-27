DIRLJIVO I ISKRENO

Nježne riječi za Maru: Barbara Nola posvetila emotivnu poruku kćeri

27.09.2025 u 15:09

Barbara Nola Izvor: Cropix / Autor: Darko Tomas
Naša glumica, Barbara Nola posljednjih mjeseci sve aktivnije koristi Instagram kao osobni dnevnik malih radosti i velikih emocija. U kratkim, toplim zapisima i fotografijama bilježi trenutke iz poslovne svakodnevice, ponosa i važnih prekretnica. Danas je raznježila pratitelje dirljivom posvetom kćeri Mari povodom njezinog rođendana, uz riječi ponosa koje gađaju ravno u srce

'Sretan ti rođendan pametna, lijepa, hrabra, dobra, voljena moja djevojko! Nek' se čuje do Berlina glazba iz tvog najdražega filma', poručila je ponosna mama, Barbara Nola svojoj kćeri Mari Nola u objavi na društvenim mrežama.

Mari su njezin veliki dan među ostalim čestitale Bojana Gregorić Vjezović, Nina Violić, Ecija Ojdanić i mnogi drugi.

Spojila dvije ljubavi - ples i pomaganje drugima

Uz poznate roditelje, Barbaru i prerano preminulog čuvenog redatelja Lukasa Nolu, Mara je odrasla u umjetničkom okruženju no nije se zarazila njihovim profesijama već se pronašla u poslu u kojem može pomagati drugima. Naime, nakon što je završila srednju školu primijenjenih umjetnosti i dizajna nastavila je obrazovanje na Akademiji likovnih umjetnosti, a na sveučilištu u Heidelbergu magistrirala je Dance Movement Therapy, odnosno terapiju pokretom. Inače se od malena bavila plesom, od ritmike i trbušnog plesa do dancehalla.

Nakon diplome Mara se vratila u Zagreb i svoja znanja primijenila u KBC-u Rebro na dječjoj psihijatriji, kao gost-terapeut u dnevnoj bolnici. To je iskustvo ranije opisala kao 'duboko pozitivno'. Trenutačno živi u Švedskoj sa svojim dečkom koji ondje studira, a uz one uživo, održava i online radionice.

Osim Mare, Lukas i Barbara Nola u braku su dobili sina Jakova koji je krenuo očevim putem te je postao cijenjeni scenarist i redatelj.

Barbara Nola Izvor: Pixsell / Autor: Dusan Milenkovic/ATAImages /PIXS

