Nina Badrić o mlađim partnerima, idealnom muškarcu i zašto bez smijeha nema ničega

'To sam ja pokrenula prije 20 godina kad je to zaista bila tabu tema tako da one kaskaju za mnom i sad ću ja pokrenuti trend stariji, najstariji, starije je slađe. Ja ću pokrenuti taj trend. Ljubav ne bira, današnji frajeri mlađi su jako, jako zreliji i puno zreliji nego moji vršnjaci tako da ja se svaki put iznenadim s koliko hrabrosti i s koliko samopouzdanja mi prilaze i s kakvim rečenicama, to su fine zrele rečenice. Kad je čovjek otvoren nek se dogodi što se dogodi', ispričala je nedavno za In magazin .

O tome kakav bi je muškarac oborio s nogu, kaže da to mora biti netko kao ona, 'čovjek koji je sam sebe izgradio od nule, koji je dobar čovjek, duhovit, šarmantan i koji gušta u svemu što ona je'. To prije svega mora biti 'osoba koja je prijatelj', jer sada misli da bi mogla bit samo s nekim tko joj je prijatelj, partner, drug u životu, tko prolazi s njom kroz sve dobre i loše dane'. 'Kad imaš najboljeg prijatelja pored sebe, kome se možeš povjeriti otići na najmanju barku ili najveći hotel i bit sretna, to je to', smatra Badrić.

Naglasila je da je za nju - smijeh je najvažniji i smatra da bez njega nema ni ljubavi ni prijateljstva.