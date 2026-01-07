PRIPREMA ZA NOVE IZAZOVE

Nina Badrić otkrila plan za siječanj i sve rekla jednom fotografijom

D.A.M.

07.01.2026 u 14:58

Nina Badrić
Nina Badrić Izvor: Promo fotografije / Autor: Luka Čop
Bionic
Reading

Iza Nine Badrić je još jedna na svim životnim poljima vrlo uspješna godina. Među ostalim, velikom turnejom 'Moji ljudi' oduševila je publiku diljem regije, a razvila je i novi program akustičnih koncerata s unplugged orkestrom. Blagdane je provela u krugu najblisikijih prijatelja, a sad je na simpatičan način 'otkrila' planove za prvi mjesec 2026. godine

U svom prepoznatljivom, duhovitom i autoironičnom stilu, kakav publika odavno voli, Nina Badrić svoje aktivnosti sažela je jednom objavom koja je nasmijala pratitelje.

vezane vijesti

Uz fotografiju koja se može vidjeti OVDJE na kojoj leži u predimenzioniranom svijetlo ružičastom čupavom ogrtaču i papučama s uzorkom malih crvenih srca, kratko je poručila 'Prvi mjesec provesti (prespavati) ovako'.

Pet namirnica koje čuvaju srce i produžuju život Izvor: Ostale fotografije / Autor: Montaža: Neven Bučević

Punjenje baterija

Kraj godine provela je radno. Nakon što je objavila nekoliko novih singlova, uključujući božićnu pjesmu 'Naš Božić' (inače prva njezina profesionalna pjesma u karijeri) koju je ovog puta otpjevala sa Zsa Zsom publiku na Viru u novu godinu je uvelau velikim koncertom u Viru. Inače se može pohvaliti da je nakon rekordno brzo rasprodanih prvog i drugog koncerta 'Nina Unplugged', dodan i treći termin u Lisinskom - 17. veljače 2026. godine.

Do tada će joj dani biti posvećeni odmoru i punjenju baterija, kako bi spremno dočekala nove izazove koji je očekuju.

Nina Badrić
  • Nina Badrić
  • Nina Badrić
  • Nina Badrić
  • Nina Badrić
Nina Badrić Izvor: Cropix / Autor: Nikola Vilic

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NOVI ZAVODNICI

NOVI ZAVODNICI

Oni su nove zvijezde showa 'Gospodin Savršeni': Karlo i Petar tražit će ljubav na Kreti
zanimljiv istup

zanimljiv istup

Evo što srpska pjevačica misli o Jakovu Jozinoviću: 'Drago mi je što su klinci izabrali to, a ne...'
JUBILEJ U EGZOTICI

JUBILEJ U EGZOTICI

Bojana Gregorić Vejzović obilježila veliki dan: Dvadeset godina su zajedno, a romantika ne jenjava

najpopularnije

Još vijesti