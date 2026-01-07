Nina Badrić otkrila plan za siječanj i sve rekla jednom fotografijom

U svom prepoznatljivom, duhovitom i autoironičnom stilu , kakav publika odavno voli, Nina Badrić svoje aktivnosti sažela je jednom objavom koja je nasmijala pratitelje.

Uz fotografiju koja se može vidjeti OVDJE na kojoj leži u predimenzioniranom svijetlo ružičastom čupavom ogrtaču i papučama s uzorkom malih crvenih srca, kratko je poručila 'Prvi mjesec provesti (prespavati) ovako'.

Punjenje baterija

Kraj godine provela je radno. Nakon što je objavila nekoliko novih singlova, uključujući božićnu pjesmu 'Naš Božić' (inače prva njezina profesionalna pjesma u karijeri) koju je ovog puta otpjevala sa Zsa Zsom publiku na Viru u novu godinu je uvelau velikim koncertom u Viru. Inače se može pohvaliti da je nakon rekordno brzo rasprodanih prvog i drugog koncerta 'Nina Unplugged', dodan i treći termin u Lisinskom - 17. veljače 2026. godine.

Do tada će joj dani biti posvećeni odmoru i punjenju baterija, kako bi spremno dočekala nove izazove koji je očekuju.