Severina se javila iz kreveta u spektakularnom izdanju: 'Ima li preživjelih?'

L.M.B

04.01.2026 u 20:59

Severina
Severina Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo
Srebrna 'nude' haljina bila je neodoljiv prizor za sve na dočeku, a sada je Severina pokazala i nekoliko ležernijih fotografija u ovom spektakularnom izdanju

Severina se javila pratiteljima na društvenim mrežama objavom na kojoj pozira u krevetu u spektakularnoj haljini koju je nosila na dočeku.

Popularna pjevačica podijelila je niz fotografija i popratila ih opisom u kojem piše:

'Sretna Nova godina! Ima li preživjelih?'

Na prvoj fotografiji kamera ju je uhvatila s čašom bijelog vina na čelu, ležeći na krevetu u srebrnoj 'nude' haljini koja je sama po sebi mamac za poglede.

Naredne fotografije su u sličnom stilu i prikazuju Severinu u glamuroznom izdanju u krevetu s bocom vina, dok je posljednje podijelila video u kojem se u potpunosti vidi njeno zanosno modno izdanje.

tportal
