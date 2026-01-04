Severina se javila iz kreveta u spektakularnom izdanju: 'Ima li preživjelih?'

Srebrna 'nude' haljina bila je neodoljiv prizor za sve na dočeku, a sada je Severina pokazala i nekoliko ležernijih fotografija u ovom spektakularnom izdanju
Severina se javila pratiteljima na društvenim mrežama objavom na kojoj pozira u krevetu u spektakularnoj haljini koju je nosila na dočeku.
Izazovno izdanje
Popularna pjevačica podijelila je niz fotografija i popratila ih opisom u kojem piše:
'Sretna Nova godina! Ima li preživjelih?'
Na prvoj fotografiji kamera ju je uhvatila s čašom bijelog vina na čelu, ležeći na krevetu u srebrnoj 'nude' haljini koja je sama po sebi mamac za poglede.
Naredne fotografije su u sličnom stilu i prikazuju Severinu u glamuroznom izdanju u krevetu s bocom vina, dok je posljednje podijelila video u kojem se u potpunosti vidi njeno zanosno modno izdanje.