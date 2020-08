Nevena Rendeli Vejzović vratila se s mora i zadala nove ciljeve: 'Tri sam kilograma teža, a Mak četiri i to sada moramo istrošiti'

View this post on Instagram

Ne samo da sam jučer na predstavljanju projekta "Obojimo zajedno Hrvatsku u zeleno" koji organiziraju @henkel i @dm_hrvatska a riječ je o akciji #boranka odnosno pošumljavanju naše domovine, bila od glave do pete u zelenom, vec sam i reciklirala reciklirani organski pamuk drugi put u nekoliko dana. Odlučila sam se ne zamarati glupostima tipa; u ovome su me svi već vidjeli i tako podržati slow fashion. To je moj mali doprinos zelenoj Hrvatskoj, što vi radite po tom pitanju? . . . 📸 Matej Grgic #green #greencroatia #zeleno #zelenahrvatska #recycle #slowfashion #suistanablefashion #nevenarendeli #july2020 #summer2020