Neraskidiva veza: Željko Bebek proslavio rođendan sa Selmom iz legendarne pjesme Bijelog dugmeta

Jedna od kultnih pjesama Bijelog dugmeta je 'Selma', pjesma koju je na debitantskom albumu legendarnog benda otpjevao njihov prvi pjevač, Željko Bebek. Selma Borić danas živi u Zagrebu, a Bebek ju je posjetio za njezin 90. rođendan

A post shared by BEBEK (@zeljkobebek) on Aug 25, 2019 at 8:59am PDT

View this post on Instagram

Skladba je nastala 1949. godine. Selma Borić pjesnika, humoristu i boema Vladu Dijaka je upoznala kao šesnaestogodišnjakinja odmah nakon rata. Išla je vlakom na fakultet u Zagreb, a on je, ispostavit će se, bio strašno zaljubljen u nju, no to joj nikad nije smogao snage reći.

A post shared by BEBEK (@zeljkobebek) on Mar 15, 2018 at 4:08pm PDT

View this post on Instagram

'Često sam sretala Vladu na ulici, i na korzu na kojem sam često šetala sa prijateljicama. On je bio zaljubljen u mene, ali ja to tada nisam znala, jer mi nikada nije rekao. Jednom prilikom kada sam odlazila kući srela sam ga i on se ponudio da mi ponese kofere do kolodvora, tu smo se lijepo rastali i dok sam bila u kupeu čula sam da govori: 'Selma, ne naginji se kroz prozor”. Tek 1962. godine, otac mi je poslao novinski članak u kojem je bila objavljena pjesma 'Selma' i tada sam shvatila da je posvećena meni – prisjetila se. Kada je na poslu kasnije pričala o tome, kolege joj nisu vjerovale. Da bih ih uvjerila donijela je ploču, te je morala ići na raport kod direktora, jer je to bilo zaista neozbiljno s njezine strane. Kad je 1975. godine došla na zagrebački koncert Bijelog dugmeta obratila im se, a oni joj nisu vjerovali da je to Selma o kojoj pjevaju', ispričala je ranije Selma Borić.