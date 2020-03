Neobičan početak holivudske romanse: Alec Baldwin dulje od mjesec dana nije poljubio svoju današnju suprugu

Glumac Alec Baldwin prije devet je godina upoznao ljubav svog života, današnju suprugu Hilariju. Holivudska zvijezda tada je sve učinio kako zgodna fitness trenerica ne bi krivo shvatila njegove namjere

‘Ljudi jeste li znali da me Alec upravo ovako pozdravljao punih šest tjedana nakon što smo počeli hodati. Nije me htio poljubiti ni na sastanku, a ni na rastanku’, nasmijala je publiku u studiju, ali i na malim ekranima Hilaria Baldwin.

‘Na svim našim spojevima uvijek je bio romantičan i govorio da me vidi kao suprugu, da će me oženiti i provesti sa mnom ostatak života. Također uvijek je naglašavao da želi sa mnom mnogo djece. No, onda kad bi me ispratio doma, uslijedilo bi rukovanje, bez poljupca. Vrlo čudno’, ponovno se prisjetila 36-godišnja Španjolka te dodala:

‘Ali kao što vidite, očito je da mu je sve to pošlo za rukom’.