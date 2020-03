Nakon osam godina Bob Dylan objavio prvu autorsku pjesmu - i to o atentatu na JFK-a

Bob Dylan je nakon osam godina pauze, bez prethodne najave objavio svoju prvu autorsku pjesmu koja govori o atentatu na Johna F. Kennedyja, piše BBC

S glazbenog stajališta pjesma je dugačka i upečatljiva. Nježni zvuk violina, preludiranje klavira i suptilne udaraljke glavno su joj obilježje. I dok bi interpretacija teksta zahtijevala višetjedno proučavanje, dva posebna stiha upućuju na to da je Dylan za njezino objavljivanje odabrao aktualni trenutak kao svojevrstan komentar na američku politiku, piše BBC.

'Na dan kada su ga ubili netko mi je rekao: Sine, vrijeme Antikrista tek je započelo/Odgovorio sam: 'Duša nacije je pokidana i polako počinje truliti/A to se događa 36 sati nakon Sudnjega dana', dio je teksta pjesme.

Osim na Kennedyjevo ubojstvo, pjesma aludira i na pop kulturu, od filma 'Strava u Ulici Brijestova' preko 'Mletačkog trgovca' do pjesme Beatlesa 'I Want To Hold Your Hand', čak i pjesme Billyja Joela 'Only The Good Die Young'.