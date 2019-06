'Rolling Thunder Revue - priča o Bobu Dylanu prema Martinu Scorseseu' - preduga i zbrkana, napola izmišljena papazjanija

Scorseseov napola pravi i napola izmišljeni dokumentarac o Dylanovoj neobičnoj turneji s polovice sedamdesetih sadrži neke fascinantne autentične snimke koncerata, druženja Boba Dylana s drugim umjetnicima koji su ga pratili na toj turneji, pa čak i nekih dirljivih trenutaka. No Scorsese se sa svime time pokušao našaliti, pa je u film ubacio izmišljene likove, nepostojeće situacije i sitne bizarnosti koje niti su smiješne niti zabavne niti zapravo ičim pridonose filmu. Film je zbog toga opterećen, zbrkan i nevjerojatno zamoran, a ima i još jednu karakteristiku novijih Scorseseovih radova - užasno je predug

Pritom, ako niste pažljivi i ako kojim slučajem niste dobro upućeni u karijeru Boba Dylana i sve face koje se vrzmaju oko njega, postoji velika šansa da neće uspjeti razabrati što je sve u tom filmu stvarno, a što je izmišljeno. Evo, recimo, u filmu je jedan dio u kojem Sharon Stone priča o tome kako je išla na koncert Boba Dylana s mamom u majici grupe Kiss, kako ju je Dylan primijetio, kako su razgovarali o bendu Kiss i o kabukiju, kako ju je Dylan zbog toga pri ponovnom susretu pozvao da pođe s njim na turneju, kako je otišla i kako joj je prodao foru da je pjesmu 'Just Like a Woman' napisao o njoj. Iako je priča zbog očitih bedastoća u detaljima najvjerojatnije lažna, zapravo ne postoji način da čovjek bude siguran je li jest ili nije, no ono što najviše frustrira u cijelom tom mandrljanju s istine na fantaziju i natrag jest pitanje - zašto? Čini se kao da je to Scorseseu - a moguće je i Dylanu - bilo smiješno, da je to neka njihova interna fora, ali ta se silna smješnoća baš i nije prenijela na ekran.

Slična je priča i s uvođenjem lika Stefana van Dorpa, europskog filmaša koji je navodno snimio sve te materijale na Dylanovoj neobičnoj turneji. Lik mi je odmah bio pomalo poznat, iako nikada nisam čula ni za kakvog van Dorpa (a i taj DORP mi je bilo pomalo sumnjiv), a onda sam skužila da je riječ o Martinu Von Haselbergu, komičaru i performans-umjetniku koji je još poznat i po tome što je suprug Bette Midler. Takvih je još nekoliko likova, koji glume nepostojeće aktere na turneji, u političkom životu Amerike toga doba, zatim su tu još neki koji nisu izmišljeni likovi, ali nije sigurno je li njihova uloga u svemu tome bila takva kakva se prikazuje...