Veliki Bob Dylan za njega je oduvijek bio tek 'Bobby': Prijatelj legendarnog glazbenika objavio memoare prepune anegdota

Od prvoga koncerta Boba Dylana u ljetnom kampu za dječake do recentne turneje, prijatelj iz djetinjstva legendarnog glazbenika na sve je imao pogled iz prvog reda

Dylan se brzo istaknuo na živopisnoj folk sceni u Villageu, a potom i uzdigao do slave kada ga je Joan Baez počela pozivati da svira na njezinim koncertima.

'Prva njegova autorska pjesma koju sam čuo bila je 'Blowin' in the Wind' i tada sam pomislio: 'Moj Bože, on je to napisao?'. Svi smo ostali bez teksta', prisjeća se Kemp u razgovoru za AFP. 'Pjesme su dalje samo izlazile iz njega, kao voda iz slavine'.

Nije prošlo dugo prije nego što ga je Dylan pozvao da ga posjeti na istoku. Bio je i u Meksiku na snimanju filma 'Pat Garrett i Billy the Kid' u kojem je Dylan i glumio i napisao glazbu, uključujući klasik 'Knockin' On Heaven's Door'.

Pratio ga je i na Dylanovoj slavnoj povratničkoj turneji 'Tour '74.'