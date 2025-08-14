KOMENTARI NE STAJU

Zar je on u sedmom desetljeću? Najnovija objava Lennyja Kravitza zaludjela obožavateljice

E. K.

14.08.2025 u 14:30

Lenny Kravitz
Lenny Kravitz Izvor: EPA / Autor: ANDY RAIN
Za slavnog rokera Lennyja Kravitza vrijeme kao da je stalo, a to je potvrdio najnovijom objavom na Instragramu

Uvijek autentičan i prepoznatljivog glazbenog, ali i modnog izričaja, Lenny Kravitz koji je ove godine u svibnju proslavio 61. rođendan, složit će se svi, izgleda desetljećima mlađe.

Unatoč tome što je u svojim šezdesetima, glazbenik održava mladolik izgled zahvaljujući zdravom načinu života, redovnom treningu i aktivnom životnom stilu.

Njegove slike bez majice postale su vremenom Lennyjev svojevrsni zaštitni znak, izazivajući divljenje obožavatelja zbog njegove posvećenosti zdravlju i kondiciji.

Slavni glazbenik sad se pohvalio nevjerojatnim trbušnjacima i to u izdanju bez majice, a njegove obožavateljice zasule su ga s komplimentima čudeći se njegovoj dobi.

Lenny Kravitz
  • Lenny Kravitz
  • Lenny Kravitz
  • Lenny Kravitz
  • Lenny Kravitz
Lenny Kravitz Izvor: EPA / Autor: TORBEN CHRISTENSEN

'Las Vegas. 43 stupnja', poručio je Kravitz.

'I sa samo jednom slikom, Lenny doprinosi toplinskom valu... 'Ima 61 godinu, pa kako?', 'Ovo me je sad baš oraspoložilo', samo su se redale pohvale na račun poznatog glazbenika, inače oca poznate glumice Zoe Kravitz.

Slavni tata i kći sve su zasjenili: Lenny Kravitz otkrio torzo, a Zoë odbacila grudnjak

Neumorni rocker svoj je zadnji album pod nazivom 'Blue Electric Light' objavio prošle godine. Inače, to je njegov dvanaesti studijski album, sniman u njegovom studiju na Bahamima, gdje je svirao većinu instrumenata sam, uz doprinos čestog suradnika Craiga Rossa. Album je prethodno najavljen singlom 'TK421' koji je izašao u listopadu 2023. godine. Inače, Blue Electric Light je Kravitzov prvi album nakon pet godina, a karakterizira ga spoj rocka, funka i suvremenijih pop i R&B utjecaja.

