Zar je on u sedmom desetljeću? Najnovija objava Lennyja Kravitza zaludjela obožavateljice

Za slavnog rokera Lennyja Kravitza vrijeme kao da je stalo, a to je potvrdio najnovijom objavom na Instragramu

Uvijek autentičan i prepoznatljivog glazbenog, ali i modnog izričaja, Lenny Kravitz koji je ove godine u svibnju proslavio 61. rođendan, složit će se svi, izgleda desetljećima mlađe.

Unatoč tome što je u svojim šezdesetima, glazbenik održava mladolik izgled zahvaljujući zdravom načinu života, redovnom treningu i aktivnom životnom stilu. Njegove slike bez majice postale su vremenom Lennyjev svojevrsni zaštitni znak, izazivajući divljenje obožavatelja zbog njegove posvećenosti zdravlju i kondiciji.

Slavni glazbenik sad se pohvalio nevjerojatnim trbušnjacima i to u izdanju bez majice, a njegove obožavateljice zasule su ga s komplimentima čudeći se njegovoj dobi.

Lenny Kravitz Izvor: EPA / Autor: TORBEN CHRISTENSEN





Lenny Kravitz Izvor: EPA / Autor: TORBEN CHRISTENSEN

'Las Vegas. 43 stupnja', poručio je Kravitz. 'I sa samo jednom slikom, Lenny doprinosi toplinskom valu... 'Ima 61 godinu, pa kako?', 'Ovo me je sad baš oraspoložilo', samo su se redale pohvale na račun poznatog glazbenika, inače oca poznate glumice Zoe Kravitz.

