Monica Bellucci progovorila o prekidu veze s Timom Burtonom: 'Dok god budem živa...'

Vijest da nakon tri godine veze Monica Bellucci i Tim Burton više nisu zajedno iznenadila je njihove obožavatelje, a sada je slavna glumica o svemu progovorila za talijanski Vogue

Da više nisu zajedno Monica Bellucci i Tim Burton objavili su u zajedničkoj izjavi za javnost, u kojoj je stajalo: 'S mnogo poštovanja i duboke brige jedno za drugo, Monica Bellucci i Tim Burton odlučili su se razići.' Ta vijest iznenadila je njihove obožavatelje, jer nikome nije jasno što se točno dogodilo.

Ipak, sudeći po svemu, prekidu nije kumovala svađa, te se par razišao u prijateljskim odnosima, što je za talijanski Vogue potvrdila sama Monica Bellucci.

'Postoje putevi koji se u jednom trenutku ukrste i neko vrijeme idu zajedno… Tako su se susreli Timov i moj put, pratili se jedno vrijeme, a onda ponovno razdvojili. Ali, dok god budem živa, Tim će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu.' Podsjetimo, njihova ljubavna priča započela je u listopadu 2022. na Lumière Festivalu u Lyonu, a prvo zajedničko pojavljivanje na crvenom tepihu imali su točno godinu dana kasnije, na premijeri njezinog filma 'Diabolik: Who Are You?' u Rimu.

