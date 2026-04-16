Martina Tomčić ne skriva ponos: 'Kada ti vlastito dijete postane uzor...'

16.04.2026 u 18:42

Martina Tomčić i Ženja Moskaljov
Martina Tomčić i Ženja Moskaljov Izvor: Promo fotografije / Autor: Vedran Tolić
Nakon što je prije godinu dana slavila europsko zlato, Rebeka Moskaljov nastavila je nizati uspjehe i sada izborila mjesto u reprezentaciji Hrvatskog sportskog plesnog saveza u umjetničkim plesovima

Martina Tomčić ponovno ima velik razlog za slavlje, a ovaj put u središtu pažnje je njezina 15-godišnja kći Rebeka Moskaljov, koja je ušla u reprezentaciju Hrvatskog sportskog plesnog saveza u umjetničkim plesovima.

Ulazak u reprezentaciju

Operna pjevačica i članica žirija 'Supertalenta' sretnu je vijest podijelila na društvenim mrežama, ne skrivajući koliko je ponosna na kćerin novi iskorak.

Uz objavu je kratko, ali vrlo emotivno poručila: 'Kad ti vlastito dijete postane uzor i inspiracija, onda roditeljstvo dobije jednu novu dimenziju... preponosni smo!!!!!'

Martina Tomčić
Martina Tomčić Izvor: Promo fotografije / Autor: Nova TV promo

Novi uspjeh nakon europskog zlata

Rebekin novi plasman dolazi nakon velikog uspjeha koji je ostvarila prošle godine. Tada je, podsjetimo, zajedno s Janom Siennom Mikić, kćeri Ljupke Gojić Mikić i Mihaela Mikića, postala europska prvakinja u umjetničkom plesu u kategoriji Jazz.

Martina Tomčić tada je na Instagramu dijelila snimke slavlja i treninga iz ranijih godina, pokazujući koliko je truda, rada i odricanja stajalo iza tog rezultata. Upravo zato ni ovaj novi korak nije prošao bez snažne reakcije ponosne majke.

U obitelji ne manjka razloga za ponos

Martina Tomčić Rebeku je dobila u braku sa Ženjom Moskaljovom, a par ima i sina Nou. Iako je javnost najčešće prati kroz televizijske projekte i glazbenu karijeru, poznato je da joj je obitelj godinama u središtu privatnog života.

Ovaj put fokus je potpuno zasluženo na Rebeki, koja očito nastavlja graditi ozbiljan plesni put, a ulazak u reprezentaciju samo je nova potvrda da njezini dosadašnji uspjesi nisu bili slučajni.

NOVA ZVIJEZDA

ČISTA IDILA

PUTNIČKA GURMANIJA

