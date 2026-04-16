Martina Tomčić ne skriva ponos: 'Kada ti vlastito dijete postane uzor...'

Nakon što je prije godinu dana slavila europsko zlato, Rebeka Moskaljov nastavila je nizati uspjehe i sada izborila mjesto u reprezentaciji Hrvatskog sportskog plesnog saveza u umjetničkim plesovima

Martina Tomčić ponovno ima velik razlog za slavlje, a ovaj put u središtu pažnje je njezina 15-godišnja kći Rebeka Moskaljov, koja je ušla u reprezentaciju Hrvatskog sportskog plesnog saveza u umjetničkim plesovima.

Ulazak u reprezentaciju Operna pjevačica i članica žirija 'Supertalenta' sretnu je vijest podijelila na društvenim mrežama, ne skrivajući koliko je ponosna na kćerin novi iskorak. Uz objavu je kratko, ali vrlo emotivno poručila: 'Kad ti vlastito dijete postane uzor i inspiracija, onda roditeljstvo dobije jednu novu dimenziju... preponosni smo!!!!!'

Novi uspjeh nakon europskog zlata Rebekin novi plasman dolazi nakon velikog uspjeha koji je ostvarila prošle godine. Tada je, podsjetimo, zajedno s Janom Siennom Mikić, kćeri Ljupke Gojić Mikić i Mihaela Mikića, postala europska prvakinja u umjetničkom plesu u kategoriji Jazz. Martina Tomčić tada je na Instagramu dijelila snimke slavlja i treninga iz ranijih godina, pokazujući koliko je truda, rada i odricanja stajalo iza tog rezultata. Upravo zato ni ovaj novi korak nije prošao bez snažne reakcije ponosne majke.

Bebe, vjenčanja i prekidi: Gdje su danas bivši 'Savršeni'? Izvor: Ostale fotografije / Autor: Tportal