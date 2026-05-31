Angelina Jolie nikada nije oprostila Bradu Pittu, a nakon 10 godina slijedi najbolniji udarac za glumca

Punoljetnost blizanaca Vivienne i Knox Jolie-Pitt simbolično će zatvoriti jedno od najburnijih poglavlja u Hollywoodu.

Kad Vivienne i Knox Jolie-Pitt 12. srpnja navrše 18 godina, prestat će vrijediti i posljednje odredbe skrbničkog sporazuma između njihovih roditelja, Angeline Jolie i Brada Pitta. Time će završiti gotovo desetljeće dug pravni i obiteljski rat koji traje još od razvoda slavnog para 2016. godine. Iako su mnogi očekivali da će se tenzije s vremenom smiriti, čini se da su posljedice sukoba ostavile dubok trag na odnos glumca s djecom. Prema tvrdnjama izvora bliskih obitelji, Pitt danas ima vrlo ograničen kontakt s većinom njih, a nekoliko ih je već odlučilo odbaciti njegovo prezime.

Sve više djece koristi samo prezime Jolie Najstariji sin Maddox ovoga je tjedna navodno i službeno pokrenuo postupak uklanjanja prezimena Pitt. Nije jedini. Zahara je prilikom nedavne promocije na prestižnom Spelman Collegeu predstavljena kao Zahara Marley Jolie, dok je Shiloh nakon 18. rođendana prošle godine i službeno izbacila očevo prezime te danas koristi ime Shiloh Nouvel Jolie. Vivienne je pak još prošle godine, radeći na broadwayskom mjuziklu 'The Outsiders', u službenim materijalima bila navedena bez prezimena Pitt. Izvori bliski glumcu tvrde da je za takav razvoj događaja odgovorna Angelina Jolie. 'Angelina je udaljila djecu od Brada, posebno onu koja su mu nekoć bila najbliža', tvrdi jedan od sugovornika. Ljudi bliski glumici odbacuju takve optužbe i ističu da Jolie nikada nije pokušavala izolirati djecu od njihova oca. 'Nije korektno govoriti o otuđenju kada je riječ o djeci koja su godinama prolazila kroz ozbiljne obiteljske probleme', poručio je izvor upoznat sa situacijom.

Angelina Jolie i Brad Pitt Izvor: EPA / Autor: PASCAL LE SEGRETAIN / POOL





Optužbe koje su obilježile razvod Korijen sukoba seže u 2016. godinu, kada je Jolie podnijela zahtjev za razvod nakon navodnog incidenta u privatnom zrakoplovu tijekom leta iz Francuske prema SAD-u. U sudskim dokumentima tvrdila je da ju je tadašnji suprug fizički i verbalno napao te da su traumatično iskustvo proživjela i njihova djeca. Pitt je sve optužbe tijekom godina odlučno odbacivao. Službe za zaštitu djece nisu utvrdile njegovu odgovornost, a američko državno odvjetništvo nije podiglo optužnicu zbog nedostatka dokaza. Glumac je kasnije priznao da je upravo nakon tog razdoblja prestao piti alkohol te je već gotovo deset godina trijezan. 'Bilo je to teško vrijeme. Trebao sam se resetirati. Trebao sam se probuditi u nekim stvarima', rekao je prošle godine u podcastu 'Armchair Expert'.

Angelina Jolie Izvor: EPA / Autor: FABIO FRUSTACI







