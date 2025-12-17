VELIKI JUBILEJ

Grupa Divas se ponovo okupila: Evo što ih je spojilo

D.A.M.

17.12.2025 u 09:00

Marija Husar Rimac, Martina Štritof, Maja Vučić, Ivana Husar Mlinac
Marija Husar Rimac, Martina Štritof, Maja Vučić, Ivana Husar Mlinac Izvor: Cropix / Autor: Marko Todorov
Bionic
Reading

U iščekivanju najradosnijeg kršćanskog blagdana, sestre Husar su u dvorani Vatroslava Lisinskog u utorak navečer publici priredile glazbenu poslasticu uz posebne goste. Bile su tu Nina Badrić, Martina Tomčić Moskaljov, a povodom obilježavanja impresivnih 30 godina glazbene karijere, Marija i Ivana ponovo su zapjevale s ostatkom članica kultne grupe Divas

Blagdanski ugođaj osjetio se već u prvim taktovima božićnog koncerta sestara Marije Husar Rimac i Ivane Husar Mlinac. Koncert u Lisinskom nosio je posebnu simboliku budući da su njime obilježile velikih 30 godina karijere.

vezane vijesti

Gosti obogatili večer

Jedne od ponajboljih domaćih vokalistica, u predblagdanskom ozračju publici su predstavile kombinaciju tradicionalnih božićnih pjesama i duhovnih skladbi. Koncertu večeri su dodatno obogatili prijatelji i glazbeni suputnici koji su se sestrama pridružili na pozornici - Nina Badrić, Alan Hržica, Martina Tomčić Moskaljov, sestre Palić te zbor Izvor.

Od zaljubljenosti do rastanaka: Sve ljubavi Nicole Kidman Izvor: Profimedia / Autor: Montaža: Neven Bučević, Profimedia, EPA

Sestre Husar posebnu poslasticu i oduševljenje večeri priuštile su ponovnim okupljanjem s Majom Vučić i Martinom Štritof s kojima su Ivana i Marija nekad žarile i palile kao grupa Divas. Upravo u blagdansko vrijeme 1995. godine su počele s djelovanjem.

Marija Husar Rimac, Martina Štritof, Maja Vučić, Ivana Husar Mlinac
Marija Husar Rimac, Martina Štritof, Maja Vučić, Ivana Husar Mlinac Izvor: Cropix / Autor: Marko Todorov

Vokalni kvartet s radom je prestao 2005. godine, a među najvažnijim trenucima njihove zajedničke priče posebno se izdvajaju nastup na Dori s kasnije Porinom nagrađenim hitom godine 'Sexy Cool', pobjeda na Splitskom festivalu s pjesmom 'Da ili ne' te brojne suradnje u kojima su spajale različite generacije i žanrove - od tada mladih zagrebačkih repera do velikih imena poput Olivera Dragojevića.

Sestre Husar u Lisinskom povodom 30 godina karijere
  • Sestre Husar u Lisinskom povodom 30 godina karijere
  • Sestre Husar u Lisinskom povodom 30 godina karijere
  • Sestre Husar u Lisinskom povodom 30 godina karijere
  • Sestre Husar u Lisinskom povodom 30 godina karijere
  • Sestre Husar u Lisinskom povodom 30 godina karijere
    +11
Sestre Husar u Lisinskom povodom 30 godina karijere Izvor: Cropix / Autor: Marko Todorov

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NESUĐENI SUSRET

NESUĐENI SUSRET

Michelle Obama o smrti Roba i Michele Reiner: 'Te večeri smo se trebali vidjeti s njima'
MOĆNO

MOĆNO

Beč sprema spektakl: Otkriveno kako će izgledati pozornica Eurosonga 2026.
NJEŽNE RIJEČI

NJEŽNE RIJEČI

Rakitić se ogolio do kraja: 'Uz tebe sam naučio da se prave pobjede ne slave na stadionima'

najpopularnije

Još vijesti