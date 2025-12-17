Grupa Divas se ponovo okupila: Evo što ih je spojilo

U iščekivanju najradosnijeg kršćanskog blagdana, sestre Husar su u dvorani Vatroslava Lisinskog u utorak navečer publici priredile glazbenu poslasticu uz posebne goste. Bile su tu Nina Badrić, Martina Tomčić Moskaljov, a povodom obilježavanja impresivnih 30 godina glazbene karijere, Marija i Ivana ponovo su zapjevale s ostatkom članica kultne grupe Divas

Blagdanski ugođaj osjetio se već u prvim taktovima božićnog koncerta sestara Marije Husar Rimac i Ivane Husar Mlinac. Koncert u Lisinskom nosio je posebnu simboliku budući da su njime obilježile velikih 30 godina karijere.

Gosti obogatili večer Jedne od ponajboljih domaćih vokalistica, u predblagdanskom ozračju publici su predstavile kombinaciju tradicionalnih božićnih pjesama i duhovnih skladbi. Koncertu večeri su dodatno obogatili prijatelji i glazbeni suputnici koji su se sestrama pridružili na pozornici - Nina Badrić, Alan Hržica, Martina Tomčić Moskaljov, sestre Palić te zbor Izvor.

Od zaljubljenosti do rastanaka: Sve ljubavi Nicole Kidman Izvor: Profimedia / Autor: Montaža: Neven Bučević, Profimedia, EPA

Sestre Husar posebnu poslasticu i oduševljenje večeri priuštile su ponovnim okupljanjem s Majom Vučić i Martinom Štritof s kojima su Ivana i Marija nekad žarile i palile kao grupa Divas. Upravo u blagdansko vrijeme 1995. godine su počele s djelovanjem.

Vokalni kvartet s radom je prestao 2005. godine, a među najvažnijim trenucima njihove zajedničke priče posebno se izdvajaju nastup na Dori s kasnije Porinom nagrađenim hitom godine 'Sexy Cool', pobjeda na Splitskom festivalu s pjesmom 'Da ili ne' te brojne suradnje u kojima su spajale različite generacije i žanrove - od tada mladih zagrebačkih repera do velikih imena poput Olivera Dragojevića.