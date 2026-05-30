Priprema se spektakl u Italiji: Zanosna Kosovarka i bivši nogometaš stat će pred oltar

Britanska pjevačica i glumac navodno pripremaju raskošno trodnevno slavlje u Italiji na kojem se očekuje dolazak brojnih poznatih uzvanika

Dua Lipa i Callum Turner navodno će već idući tjedan stati pred oltar na luksuznom vjenčanju u Italiji. Britanski mediji raspisali su se o skorom vjenčanju jedne od najpopularnijih svjetskih pop zvijezda i britanskog glumca. Nakon zaruka koje su mjesecima bile predmet nagađanja, par bi uskoro trebao izgovoriti sudbonosno 'da', i to na trodnevnom slavlju koje bi moglo okupiti neka od najvećih imena svjetske glazbene scene.

Očekuju se brojne zvijezde Prema pisanju lista The Sun, uzvanici bi u Italiju trebali doputovati već u četvrtak, a slavlje će trajati tri dana. Među gostima se navodno nalaze pjevačice Charli XCX i Tove Lo, dok se špekulira da bi na vjenčanju mogao nastupiti i Elton John, s kojim je Dua Lipa 2021. godine snimila hit 'Cold Heart'. 'Prvotni plan bio je organizirati intimno vjenčanje, no sada će to biti veliko i luksuzno trodnevno slavlje', rekao je izvor za The Sun. Prema istim navodima, par je za proslavu rezervirao nekoliko ekskluzivnih lokacija, no detalji se drže u tajnosti zbog sigurnosnih razloga i velikog interesa javnosti.

Dua Lipa Izvor: Profimedia / Autor: Mattpapz / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

