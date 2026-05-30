Priprema se spektakl u Italiji: Zanosna Kosovarka i bivši nogometaš stat će pred oltar

Britanska pjevačica i glumac navodno pripremaju raskošno trodnevno slavlje u Italiji na kojem se očekuje dolazak brojnih poznatih uzvanika
Dua Lipa i Callum Turner navodno će već idući tjedan stati pred oltar na luksuznom vjenčanju u Italiji. Britanski mediji raspisali su se o skorom vjenčanju jedne od najpopularnijih svjetskih pop zvijezda i britanskog glumca. Nakon zaruka koje su mjesecima bile predmet nagađanja, par bi uskoro trebao izgovoriti sudbonosno 'da', i to na trodnevnom slavlju koje bi moglo okupiti neka od najvećih imena svjetske glazbene scene.
Očekuju se brojne zvijezde
Prema pisanju lista The Sun, uzvanici bi u Italiju trebali doputovati već u četvrtak, a slavlje će trajati tri dana. Među gostima se navodno nalaze pjevačice Charli XCX i Tove Lo, dok se špekulira da bi na vjenčanju mogao nastupiti i Elton John, s kojim je Dua Lipa 2021. godine snimila hit 'Cold Heart'.
'Prvotni plan bio je organizirati intimno vjenčanje, no sada će to biti veliko i luksuzno trodnevno slavlje', rekao je izvor za The Sun. Prema istim navodima, par je za proslavu rezervirao nekoliko ekskluzivnih lokacija, no detalji se drže u tajnosti zbog sigurnosnih razloga i velikog interesa javnosti.
'Par svakodnevno vježba u londonskom klubu 180 House kako bi bio u najboljoj formi za vjenčanje, a Dua prijateljima govori koliko jedva čeka prošetati do oltara', dodao je isti izvor.
Dua Lipa potvrdila je zaruke tijekom razgovora za British Vogue. 'Da, zaručeni smo. Jako je uzbudljivo. Odluka da zajedno ostarimo, da dijelimo život i budemo najbolji prijatelji zauvijek zaista je poseban osjećaj', rekla je.
Pjevačica je tada priznala i da je tek nedavno počela razmišljati o vjenčanici. 'Nikad nisam bila osoba koja je puno razmišljala o vjenčanju ili maštala o tome kakva će mladenka biti. A sada se odjednom pitam: "Što ću odjenuti?"', ispričala je.
Dua Lipa i Callum Turner prvi put su povezani u siječnju 2024. godine, a od tada su postali jedan od najpraćenijih slavnih parova na svjetskoj sceni.