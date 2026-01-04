Markantni Turčin iz nove serije 'Tajne prošlosti': 'Biti voljen jedan je od najljepših razloga postojanja'

Jedan od najpopularnijih turskih glumaca, Murat Yildirim dobio je glavnu ulogu u nadolazećoj seriji na Novoj TV koja kreće s emitiranjem 5. siječnja. Domaći gledatelji pamte njegove sjejne izvedbe u brojnim serijama, među ostalim imao je ulogu Demira u seriji 'Asi' te Savaša u seriji 'Ljubav i kazna'

Murat Yildirim u seriji 'Tajne prošlosti' ne donosi samo snažnu glumačku interpretaciju, nego i osobno iskustvo koje se duboko isprepliće s pričom. Tumačeći Serhata, oca dviju tinejdžerica, glumac se suočava s emocijama i situacijama koje ga, kako priznaje, pripremaju za budućnost u vlastitom životu. Predma je njegova kći Miray još mala, ova uloga mu je otvorila sasvim novu perspektivu očinstva. Granica između fikcije i stvarnosti na trenutke se briše, a iskustvo postaje intimno i poučno. U razgovoru za Hurriyet iskreno govori o očinstvu, pripremama za ulogu i lekcijama koje nosi sa seta.

Rođen je 1979. u Konyji, diplomirao je na odjelu strojarstva. Nakon toga Murat ostvaruje glavnu ulogu u seriji 'Asi' i postaje popularan izvan granica Turske. Dodatnu popularnost učvrstio je naslovnom ulogom u seriji 'Ramo' te kasnije u period drami 'Aziz'. Za ulogu u filmu 'Araf' osvojio je nagradu 'Golden Orange'. Uz glumu, poznat je i po voditeljskom angažmanu u turskoj verziji kviza 'Tko želi biti milijunaš?'. Bio je u braku s glumicom Burcin Terzioglu (2008.–2014.), a 2016. oženio je Iman Elbani. Par je 2022. dobio kćer.

U seriji glumite oca dviju tinejdžerica. Kako ste doživjeli tu ulogu s obzirom na to da ste i sam otac? Uloga mi je prirodno sjela jer sam i u stvarnom životu otac. İlkim i Hayal su tinejdžerice, dok moja kći Miray ima tek tri godine. Kroz Serhata zapravo učim kako bih se jednog dana mogao ponašati kada moja kći uđe u te godine. Može li se reći da se fikcija u ovom projektu susrela sa stvarnošću? Apsolutno. Dok sam glumio njihove scene, često sam se nesvjesno povezivao s vlastitim iskustvom i razmišljao o budućnosti. Kao da unaprijed 'vježbam' emocije i situacije koje me tek čekaju.

Intenzivne pripreme Kako ste se pripremali za ovu ulogu? Pripreme su bile vrlo intenzivne. Istraživao sam načine komunikacije s tinejdžerima, pokušavajući razumjeti njihov svijet, reakcije i unutarnje borbe. Je li vam nešto posebno iznenadilo tijekom tog procesa? Često sam se pitao: hoće li se moja kći ponašati ovako kad dođe u te godine? Ta pitanja su me pratila kroz cijeli proces i učinila ulogu još osobnijom. Što vam je ova uloga donijela, osim glumačkog iskustva? Donijela mi je vrlo vrijedno iskustvo, i kao glumcu i kao ocu. Naučila me strpljenju, razumijevanju i podsjetila koliko je važno slušati, a ne samo govoriti.

'Gluma je putovanje koje nikad ne završava' Što publika može očekivati od serije 'Tajne prošlosti'? Priču koja krši pravila, emotivno snažnu dramu i likove koji nisu crno-bijeli. Ovo je serija koja postavlja pitanja, potresa i ne ostavlja gledatelja ravnodušnim. Glumac ste čija je popularnost prešla granice zemlje. Organiziraju se čak i ture na setove vaših serija iz zemalja Bliskog istoka i Južne Amerike. Što za vas znači slava? Kao i svakoga, i mene to veseli. Biti voljen i poštovan jedan je od najljepših razloga našeg postojanja. Moj posao mi to omogućuje, zato ga volim i poštujem. Gledate li se rado na ekranu? Naravno. Gluma je putovanje koje nikad ne završava, uvijek ima prostora za napredak. To osigurava da svaka epizoda bude bolja od prethodne.