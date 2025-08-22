IME SE JOŠ NE ZNA

Margot Robbie prvi put progovorila o sinčiću

I.Bradić

22.08.2025 u 09:30

Margot Robbie
Margot Robbie Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL
Bionic
Reading

Margot Robbie i Tom Ackerley uživaju u roditeljstvu sa svojim sinom dok zajedno vode uspješnu produkcijsku kuću LuckyChap Entertainment, a lijepa glumica sada je progovorila o prvim mjesecima s dječakom

Otkako je postala majka, Margot Robbie rijetko se pojavljivala u javnosti, no sada se vratila kako bi s Colinom Farrellom promovirala njihov novi film koji u rujnu stiže u kina. Riječ je o ostvarenju 'A Big Bold Beautiful Journey' koje donosi originalnu priču o dvoje stranaca čije iznimno emocionalno putovanje spaja avanturu, dramu, fantaziju i romantiku.

vezane vijesti

Kako je postala majka, Robbie je uzela vrijeme za sebe i svoju obitelj, što je i ranije najavljivala govoreći kako se veseli majčinstvu o kojem je sada i progovorila.

Na crvenom tepihu Robbie je dala kratak intervju za Entertainment Tonight podijelivši svoja prva iskustva.

Komentirala je kako je onima koji nemaju djecu vrlo teško shvatiti osjećaje roditelja jer se sve može činiti vrlo dosadno, no glumica je svoju ulogu roditelja opisala vrlo jednostavno: 'To je najbolje.'

Colin Farrell i Margot Robbie
Colin Farrell i Margot Robbie Izvor: Profimedia / Autor: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

Inače, Margot Robbie i njezin suprug Tom Ackerley nedavno su postali roditelji nakon što im se rodio sin, što je izazvalo veliko zanimanje javnosti. Osim privatne sreće, Margot i Tom dijele i poslovnu strast pa su zajedno osnovali produkcijsku kuću LuckyChap Entertainment. Kroz svoju kompaniju producirali su niz uspješnih projekata, među kojima su filmovi koji su im donijeli međunarodna priznanja.

vezane vijesti

preporučujemo

tportal
