Margot Robbie prvi put progovorila o sinčiću

Otkako je postala majka, Margot Robbie rijetko se pojavljivala u javnosti, no sada se vratila kako bi s Colinom Farrellom promovirala njihov novi film koji u rujnu stiže u kina. Riječ je o ostvarenju 'A Big Bold Beautiful Journey' koje donosi originalnu priču o dvoje stranaca čije iznimno emocionalno putovanje spaja avanturu, dramu, fantaziju i romantiku.

Kako je postala majka, Robbie je uzela vrijeme za sebe i svoju obitelj, što je i ranije najavljivala govoreći kako se veseli majčinstvu o kojem je sada i progovorila.

Na crvenom tepihu Robbie je dala kratak intervju za Entertainment Tonight podijelivši svoja prva iskustva.

Komentirala je kako je onima koji nemaju djecu vrlo teško shvatiti osjećaje roditelja jer se sve može činiti vrlo dosadno, no glumica je svoju ulogu roditelja opisala vrlo jednostavno: 'To je najbolje.'