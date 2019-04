Majka vojvotkinje od Sussexa stigla u Veliku Britaniju: Svi se pitaju je li Meghan već rodila?

View this post on Instagram

- Here is an unpublished photo that Harry and Meghan posted on their official account @sussexroyal! The photo dates from 2017, they are both very involved in the fight for the preservation of animal spaces and nature. They were in Botswana to assist Dr. Mike Chase of "Elephants Without Borders" to equip an elephant with a satellite collar, to better protect him from poachers, who kill as many as 100 elephants a day for their ivory tusks. The installation of the necklace lasted 10 minutes, then he found his flock in the savannah. It is a very nice action to protect these animals in danger. 🐘🇧🇼💙 - Voici une photo inédite que Harry et Meghan ont postée sur leur compte officiel @sussexroyal ! La photo date de 2017, ils sont tous les deux très impliqués dans la lutte pour la préservation des espaces animales et de la nature. Ils étaient au Botswana pour assister le Docteur Mike Chase de « Elephants Without Borders » pour équiper un éléphant avec un collier satellite, afin de mieux le protéger des braconniers, qui tuent pas moins de 100 éléphants par jour pour leurs défenses en ivoire. La pose du collier a duré 10 minutes, puis il a retrouvé son troupeau dans la savane. C’est une très belle action pour protéger ces animaux en danger. 🐘🇧🇼💙