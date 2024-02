Let 3 i Vojko V imaju po pet nominacija za Porin, pogledajte tko je sve nominiran

Bend Let 3 s pjesmom 'Mama ŠČ!' koju potpisuju Damir Martinović Mrle i Zoran Prodanović Prlja nominiran je u kategoriji Pjesma godine, a za aranžman iste nominirani su autori Damir Martinović Mrle i Olja Dešić. Također je i video spot za pjesmu kojeg potpisuje Radislav Jovanov Gonzo nominiran u kategoriji Najboljeg video broja. Njihov album 'ŠČ! (Extended)' kojeg je producirao Matej Zec nominiran je u kategoriji Najbolji album alternativne glazbe, a album remikseva 'Mama ŠČ! (Remixes)' nominiran je u kategoriji Najboljeg albuma elektroničke glazbe koju potpisuje grupa producenata.

Album 'Dvojko' Vojka V nominiran je u kategoriji Albuma godine te u kategoriji Najboljeg albuma Hip Hop glazbe. Producenti albuma su Andrija Vujević, Vedran Zenzerović i Mihovil Šoštarić. Likovno oblikovanje istog koje potpisuje Vinko Pelicarić nominirano je u kategoriji Najbolje likovno oblikovanje albuma. Pjesma 'Mamacita' autora Andrije Vujevića i Mihovila Šoštarića nominirana je u kategoriji Pjesme godine, a video spot za istu koju potpisuje redatelj Rino Barbir u kategoriji Najbolji video broj.

Po tri nominacije, zajedno sa svojim suradnicima, osvojili su Tamara Obrovac Quartet, Goran Bare & Majke, Jelusick, Mario Bočić i Jazz Orkestar HRT-a, Matija Dedić i posthumno, Massimo.

U kategoriji Album godine nominirani su:

Vojko V s albumom 'Dvojko', Jelusick s albumom 'Follow The Blind Man', Goran Bare & Majke s albumom 'Live at Dom sportova, 12.11.2022.', Massimo s albumom 'Massimo Arena Zagreb' i Mia Dimšić s albumom 'Monologue'.

U kategoriji Pjesma godine nominirani su:

Psihomodo Pop s pjesmom 'Dižeš me' koju potpisuje Davor Gobac, Let 3 s pjesmom 'Mama ŠČ!' koju potpisuju Damir Martinović i Zoran Prodanović, Vojko V s pjesmom 'Mamacita' čiji su autori Andrija Vujević i Mihovil Šoštarić, zatim Parni Valjak s pjesmom 'Moja glava, moja pravila“'koju potpisuje Husein Hasanefendić Hus te Prljavo Kazalište s pjesmom 'Stare navike' autora Jasenka Houre i Ines Prajo.

U kategoriji Novi izvođač godine nominirani su IDEM, Lu Dedić i Pava.

Nominaciju za Najbolju žensku vokalnu izvedbu osvojile su: Natali Dizdar za skladbu 'Krug', Vanna za skladbu 'Navika' i Zorica Kondža za skladbu 'Nemirno srce'.

Nominaciju za Najbolju mušku vokalnu izvedbu osvojili su: Boris Štok za skladbu 'Grijeh', Filip Rudan za skladbu 'The Outside' i Marko Tolja za skladbu 'Nismo znali bolje'.

U kategoriji Najbolja vokalna suradnja nominirani su: Miach i Grše za skladbu 'Led', Neno Belan i Mia Dimšić za skladbu 'Ajmo u đir' i Petar Grašo i Nina Badrić za skladbu 'Nemoj'.

U kategoriji Najbolja izvedba grupe s vokalom nominirani su: Goran Bare & Majke sa skladbom 'Budi ponosan (live)', Jelusick sa skladbom 'The Great Divide'i Parni Valjak sa skladbom 'Moja glava, moja pravila'.

U kategoriji Najbolji album zabavne glazbe nominirani su: 'Ispod ovih oblaka' grupe Gazde, 'Tako je to kada se voli' Vladimira Kočiša Zeca i 'Zapleši twist' grupe Swingers.

U kategoriji Najbolji album pop glazbe nominirani su: 'Blues po kišnim plažama' Natali Dizdar, 'Master Blaster' grupe Detour i 'Vile se ovdje igraju' – Matija Cvek & The Funkensteins.

U kategoriji Najbolji album rock glazbe nominirani su: 'Follow The Blind Man' – Jelusick, 'Kino i kokice' – Bang Bang i „Vesna“ – Pipschips&Videoclips.

U kategoriji Najbolji album alternativne glazbe nominirani su: Gretta s albumom '…Iz noći u dan', Nina Romić s albumom 'Jezero' i Let 3 albumom „ŠČ! (Extended).

U kategoriji Najbolji album hip hop glazbe nominirani su: Vojko V s albumom 'Dvojko', Reper Iz Sobe s albumom 'Unutra' i Kuku$ s albumom 'X'.

U kategoriji Najboljeg albuma elektroničke glazbe nominirani su: Pocket Palma s albumom 'III', Petar Dundov s albumom 'In Expectation of Dawn' i Let 3 s albumom 'Mama ŠČ! (Remixes)'.

Nominaciju za Najbolji album jazz glazbe osvojili su: Mario Bočić i Jazz Orkestar HRT-a s albumom 'Candide', Matija Dedić s albumom 'Family & Friends' i Tamara Obrovac Quartet s albumom 'Nuvola'.

Za Najbolji album klasične glazbe nominirani su albumi: 'Berislav Šipuš: Pasija', izvođač: Zbor HRT-a; Tomislav Fačini, dirigent; Monika Cerovčec, sopran; Martina Gojčeta Silić, mezzosopran; Roko Radovan, tenor; Marko Špehar, bas; Sreten Mokrović, govornik; Branimir Pustički, violončelo; Mirjana Krišković i Veronika Ćiković, harfe; Hrvoje Sekovanić, Šimun Matišić, Marko Mihajlović, Fran Krsto Šercar, udaraljke; zatim album 'Frano Parać: Carmina Krležiana / Missa Maruliana', izvođač: Zbor i Simfonijski orkestar HRT-a, Cantores Sancti Marci, Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, Tonči Bilić, dirigent; Danijel Ljuboja, govornik; Kristina Kolar, sopran; Ljubomir Puškarić, bariton i album 'Ivo Josipović: Lennon', izvođač: Solisti, Orkestar i Zbor Opere HNK; Ivan Josip Skender, dirigent.

Nominaciju za Najbolji video broj osvojili su: Filip Gržinčić za video broj 'A gdje si ti' (Josipa Lisac), Radislav Jovanov Gonzo za video broj 'Mama ŠČ!' (Let 3) i Rino Barbir za video broj 'Mamacita' (Vojko V).