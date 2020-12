Lagane šetnje, jutarnji kokteli i čaše vina: Ovo su tajne kraljičine dugovječnosti

Iako su njezina pojavljivanja u javnosti u posljednje vrijeme prava rijetkost, prvenstveno zbog pandemije koronavirusa, zbog koje se i ona sama dodatno pazi, nitko ne može ne primijetiti kako je unatoč godinama, a ima ih već 94, kraljica Elizabeta II u izuzetno dobroj formi

Iako ima 94 godine, kraljica Elizabeta II izuzetno je vitalna, a mnogi se dive i njezinom licu koje ima minimalno bora, kao i mladolikom izgledu.

'Kraljica stari nevjerojatno dobro, na čemu joj mnogi mogu pozavidjeti', otkrio je Bryan Kozlowski, britanski istraživač kulture i povijesti te je sve to razložio u svojoj novoj knjizi 'Long Live the Queen! 23 Rules for Living From Britain’s Longest-Reigning Monarch'.