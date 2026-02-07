Kolekcionar kraljevskih glava: Epstein ih je skupljao kao trofeje, a oni su u njemu vidjeli spasitelja

Jeffrey Epstein nije samo poznavao moćnike, on ih je svih tih godina sustavno skupljao baš poput trofeja, jer svaki princ, princeza ili savjetnik kraljevskog dvora bio je živući dokaz toga da je dovoljno legitiman i utjecajan da sjedi s milijarderima, političarima i bankarima. Zauzvrat, neki članovi kraljevskih obitelji dopustili su mu da postane njihov financijski spasitelj, posrednik za povećanje utjecaja ili 'ludi prijatelj' kojeg nisu htjeli propitivati, čak ni nakon presude 2008. godine

Belgijski princ Laurent, nekadašnji britanski princ Andrew Mountbatten-Windsor, norveška krunska princeza Mette-Marit i švedska princeza Sofia samo su najvidljiviji dio mreže europskih i bliskoistočnih dinastija čija se imena povlače kroz najnovije Epsteinove dosjee objavljene u siječnju i veljači. Početkom veljače američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je tri milijuna stranica dokumenata – mailove, SMS poruke, fotografije i videozapise – koji ne pokazuju samo to da je osuđeni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein poznavao članove kraljevskih obitelji, nego i zašto ih je tako uporno tražio i zašto su oni ostali uz njega.

Titule kao ulaznica za 'nedodirljivost' 'Stječete dojam da je bio izuzetno transakcijski orijentiran čovjek koji je kupovao utjecaj na visokim mjestima', rekao je Ed Owens, povjesničar kraljevskih obitelji za New York Times. 'U suštini je Epstein koristio svoja financijska sredstva da bi kupio utjecaj kod ključnih figura. Neki članovi kraljevskih obitelji dopustili su da poslovni odnos s njim preraste u prijateljstvo i upravo im je zato bio tako koristan prijatelj jer je zaradio njihovo povjerenje.' Odgovor na pitanje zašto je Epstein bio opsjednut prinčevima i princezama leži u jednostavnoj činjenici: titule otvaraju sva vrata. Kad sjedite za stolom s britanskim princem ili budućom norveškom kraljicom, nitko vas ne pita odakle vam novac niti sumnja u legalnost vaših poslova. Biti viđen uz vojvodu znači da prestajete biti autsajder i pretvarate se u insajdera, a riječ 'koristan' u tom je kontekstu podcjenjivanje.

Epstein je desetljećima gradio imidž čovjeka koji pripada najvišim krugovima, a kraljevske titule u toj su konstrukciji bile jedan od najjačih statusnih simbola. U tekstovima koji prate objavu novih dosjea, povjesničari i analitičari naglašavaju 'transakcijsku' prirodu njegova djelovanja: on je ulagao novac i usluge da bi dobio pristup i utjecaj na visokim mjestima. Zašto su prinčevi i princeze ostajali? Priča ima dvije strane i jasno je da Epstein nije jednostrano ucjenjivao ili manipulirao članovima kraljevskih obitelji. Dokumenti pokazuju da su neki od njih svjesno nastavili odnose s njim i nakon njegove presude 2008. godine – kojom je osuđen zbog podvođenja i navođenja maloljetne osobe na prostituciju – jer im je nudio ono što njihovi dvori nisu mogli ili htjeli dati: financijsku pomoć, privatne mlažnjake, luksuzne stanove i, ono najvažnije, osjećaj slobode bez novinara i protokola. Sarah Ferguson, bivša supruga sada već bivšeg princa Andrewa, u mailovima ga naziva 'bratom kojeg je oduvijek željela' i piše mu 2010. godine: 'Zaista nemam riječi kojima bih opisala svoju ljubav, zahvalnost za tvoju velikodušnost i dobrotu. Xx Na raspolaganju sam ti. Samo me oženi.' Bilo je to dvije godine nakon što je Epstein osuđen za seksualne zločine, a Ferguson je tada već javno priznala da joj je pomogao podmiriti ogromne dugove.

Norveška krunska princeza Mette-Marit pisala mu je između 2011. i 2013. godine, dakle nakon presude, poruke poput 'nedostaje mi moj ludi prijatelj' te raspravljala s njim o šoping izletima, knjigama i 'globalnim inicijativama'. Dokumenti potvrđuju i da je provela četiri dana u njegovoj kući u Palm Beachu u siječnju 2013. godine. Saudijski savjetnik Rafat Al Saba, blizak suradnik prijestolonasljednika Mohameda bin Salmana, slao mu je poruke u kojima je jasno naglasio da zna čime se 'bavi'. 'Siguran sam da tamo otvaraš mnogo nogu', napisao je dok je Epstein bio na Floridi. Velika Britanija: Andrew i 'siva zona' dvora Britanska kraljevska obitelj već godinama trpi posljedice prijateljstva Epsteina i Andrewa Mountbatten-Windsora, nekada poznatog kao princa Andrewa, a novi dosjei samo su aktualizirali taj odnos dodatnim materijalima i medijskim objavama. U siječnju su BBC i drugi mediji objavili fotografije koje su izazvale novi val pritiska javnosti. U isto vrijeme u dokumentima se navode nove informacije o komunikaciji Epsteina s Andrewovom bivšom suprugom Sarah Ferguson. Prema materijalima koje prenose američki i britanski mediji, u korespondenciji se spominje da je on sudjelovao u organizaciji ili financiranju putovanja za nju i njezinu obitelj. U istim objavama navodi se i da je Epstein u jednom trenutku predlagao Ferguson da mu javno pomogne u popravljanju imidža, no nema dokaza da je i došlo do toga.

Sarah Ferguson Izvor: EPA / Autor: SEBASTIEN NOGIER



Mail iz 2009. godine otkriva da je Epstein vjerojatno platio letove za 'vojvotkinju i cure s Heathrowa za Miami', što je očita referenca na putovanje Ferguson i njezinih kćeri, princeze Eugenie i Beatrice. U drugoj razmjeni mailova iz 2010. godine, ona ga naziva 'legendom' i dodaje: 'Zaista nemam riječi kojima bih opisala svoju ljubav, zahvalnost za tvoju velikodušnost i dobrotu.' Važan 'sporedni' detalj koji je u Britaniji prerastao u vijest jest činjenica da je humanitarna organizacija Sarah's Trust, povezana s Ferguson, objavila zatvaranje samo nekoliko dana nakon novih objava o mailovima. BBC je izvijestio da je najavila gašenje, a mediji su taj potez izravno povezali s obnovljenom pažnjom javnosti za ovaj skandal. Nakon što su objavljene fotografije što prikazuju Andrewa Mountbatten-Windsora kako kleči iznad žene koja leži na podu, britanski premijer Keir Starmer pozvao ga je da svjedoči pred Kongresom o Epsteinu. Norveška: Mette-Marit i priznanje 'loše procjene' U Norveškoj je najveći udar doživjela krunska princeza Mette-Marit jer dokumenti i medijski napisi sugeriraju da je njihov kontakt bio dulji i prisniji nego što se ranije javno prikazivalo. Guardian i drugi europski mediji navode da su mailovi pokazali da su godinama komunicirali, uključujući rasprave o šopingu, preporukama knjiga, godišnjim odmorima, bolestima i obavezama. Razmjenjivali su i poruke intimnijeg tona, zahvale na cvijeću potpisane s 'Love, Mm', kao i neobične šale i komentare koji su privukli pažnju javnosti. U jednom od mailova iz 2011. godine princeza navodi da je 'guglala' Epsteina te dodaje da rezultati 'nisu izgledali baš dobro', no komunikacija se unatoč tome nastavila još nekoliko godina.

Princeza Mette-Marit Izvor: Profimedia / Autor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia



U jednom od mailova princeza čak pita Epsteina: 'Je li neprikladno da majka predloži dvije golišave žene koje nose dasku za surfanje kao pozadinu za računalo 15-godišnjeg sina?' Mette-Marit je u ponedjeljak javno izrazila žaljenje zbog povezanosti s Epsteinom i navela da preuzima odgovornost jer nije temeljitije provjerila njegovu pozadinu. 'Žalim što sam uopće imala kontakt s Epsteinom', rekla je u priopćenju. 'Njegove žrtve imaju moje duboko suosjećanje.' Politička dimenzija ovog skandala u Norveškoj je naglašena izjavom premijera Jonasa Gahra Størea, a on je rekao da se slaže s ocjenom da je krunska princeza pokazala 'lošu prosudbu'. U norveškim komentarima i analizama slučaj se opisuje kao ozbiljan udar na instituciju koja se u toj zemlji tradicionalno oslanja na visoko povjerenje javnosti. Najnovija otkrića dolaze u posebno neugodno vrijeme za norvešku kraljevsku obitelj jer se sin Mette-Marit iz prethodnog braka pojavio na sudu zbog optužbi za silovanje. Belgija: Princ Laurent i 'adresar' Belgijski princ Laurent priznao je da je imao dva privatna susreta s Epsteinom – jedan početkom 90-ih i drugi početkom 2000-ih – navodeći da je riječ o sastancima 'jedan na jedan' na zahtjev osuđenog milijunaša. U dokumentima se pojavljuje i mail iz 2012. godine u kojem Epstein traži da se Laurent doda u njegov adresar, što upućuje na to da ga je držao među kontaktima i nakon presude iz 2008. godine.

Laurent je javno tvrdio da je odbio više Epsteinovih prijedloga, uključujući pokušaje da ga poveže s njegovim roditeljima i inicijative koje je opisao kao sumnjive. Belgijska kraljevska palača, prema dostupnim izvještajima, nije ulazila u detaljno komentiranje tog slučaja. Švedska: Princeza Sofia i štura objašnjenja Švedski su mediji nedavno objavili fotografiju za koju se tvrdi da je 2008. godine poslana Epsteinu kao rođendanski dar, a na kojoj pozira tada mlada manekenka i reality zvijezda Sofia Hellqvist, danas princeza Sofia. Fotografija je navodno bila dio čestitke koju je Epsteinu poslala Barbro Ehnbom, švedska poslovna žena i tadašnja mentorica Hellqvist.

Objavljeni mailovi otkrivaju da je Epstein ponudio tada 21-godišnjoj Hellqvist posjet svom otoku na Karibima te besplatne satove glume. Kraljevska kuća odgovorila je priopćenjem u kojem ističe da princeza 'nije imala nikakav kontakt s Epsteinom posljednjih 20 godina' te da 'nikada nije primila nikakvu pomoć ni korist od njega'. Saudijska Arabija: Savjetnik dvora, protokol i tragovi Novi dosjei i medijska izvješća proširuju fokus i na saudijski kraljevski krug zbog komunikacije Epsteina s Rafatom Al Sabom, savjetnikom kraljevskog dvora i osobom bliskom prijestolonasljedniku Mohamedu bin Salmanu. U objavljenim spisima spominje se korespondencija iz razdoblja 2016. i 2017. godine, kao i navodi o Epsteinovu nastojanju da dođe do 'šefa', što se tumači kao referenca na prijestolonasljednika. Niz SMS poruka i mailova između Epsteina i Al Sabe uglavnom potječe iz 2016. i 2017., godina u kojima je princ Mohamed jačao svoju moć i nastojao izgraditi odnose u Sjedinjenim Državama. Epstein je navodno održavao dobar odnos s Al Sabom, nudeći mu da ga poveže s ljudima iz Silicijske doline i drugih područja. Slao mu je tako čestitke za muslimanski blagdan Eid i sveti mjesec ramazan te davao savjete 'njegovu šefu' o politici, poslovanju i tržištima nafte.