Svijetu je prodavao priču o zdravom životu, a u tajnosti slao bolesne poruke Epsteinu: 'Stigla je svježa pošiljka'

Ministarstvo pravosuđa SAD-a u petak je objavilo novu seriju dokumenata iz slučaja Epstein , a među tri milijuna stranica posebno se ističe ime koje dosad nije bilo pod povećalom: Peter Attia . Riječ je o liječniku školovanom na Stanfordu, autoru bestselera 'Outlive: The Science & Art of Longevity' i čovjeku kojeg Wall Street Journal naziva 'omiljenim liječnikom biohakera'.

Koliko su bili bliski, svjedoči i poruka koju je iste godine poslao Epsteinovoj asistentici Lesley Groff: ' Upadnem u JE (Jeffrey Epstein) apstinencijsku krizu kad ga ne vidim...'

U jednom e-mailu iz veljače 2016., Attia je navodno napisao Epsteinu: 'Maca (ženski spolni organ, op.a.) doista ima malo ugljikohidrata. Iako, još čekam rezultate o udjelu glutena.'

Iako Attia tvrdi da nije bio Epsteinov liječnik, e-mailovi koje je analizirala liječnica Jen Gunter na svom Substacku sugeriraju da su često raspravljali o medicinskim temama, uključujući lijekove za testosteron. No, razgovori su često prelazili granicu profesionalnog i ukusnog.

Attia je izgradio imperij na savjetima o zdravlju i dugovječnosti, a među njegovim klijentima i prijateljima su zvijezde poput Hugha Jackmana i Chrisa Hemswortha. Godišnja članarina za njegove ekskluzivne medicinske usluge navodno iznosi oko 100.000 dolara. No, sudeći prema novim dokumentima, Attia je dio svog vremena provodio i u intenzivnom dopisivanju s Jeffreyjem Epsteinom.

'Ne smijem nikome reći'

Prema podacima Ministarstva pravosuđa, Attia se u dokumentima spominje više od 1700 puta. Posebno je inkriminirajuća razmjena iz 2015. godine, kada mu je Epstein poslao cenzuriranu sliku uz naslov 'Stigla je svježa pošiljka'. Attia je odgovorio: 'Najveći problem s time što sam ti prijatelj? Život koji vodiš je tako nečuven, a ja ne smijem reći ni živoj duši.'

Godinu dana kasnije, Attia je izrazio želju da posjeti 'LSJ', što se tumači kao kratica za Little Saint James, Epsteinov zloglasni privatni otok na kojem su se odvijala zlostavljanja maloljetnica.

Medicinska zajednica reagirala je s bijesom, ističući da su liječnici zakonski obvezni prijaviti sumnju na zlostavljanje djece. Attia i Epstein bili su u redovitom kontaktu između 2015. i 2018., godinama nakon što je Epstein već bio osuđen za podvođenje maloljetnice.

Pokušaj kontrole štete

Suočen s dokazima, Attia je objavio dugačku ispriku na platformi X. Tvrdi da 'nije bio uključen ni u kakve kriminalne aktivnosti', da nikada nije bio na Epsteinovom otoku, u avionu ili na 'seks zabavama'. Priznao je, međutim, da se s Epsteinom susreo 'sedam ili osam puta u njegovoj kući u New Yorku'.

Pokušao se opravdati naivnošću, tvrdeći da je Epstein svoju presudu iz 2008. opisao kao 'optužbe vezane uz prostituciju'.

'Zamijenio sam njegovo društveno prihvaćanje u očima vjerodostojnih ljudi s kojima sam ga viđao za prihvatljivost, i to je bila ozbiljna pogreška u mojoj procjeni', napisao je Attia, dodajući da žali zbog 'sramotnih, neukusnih i neobranjivih' e-mailova.

Posljedice su već počele. Peter Rahal, osnivač tvrtke David koja proizvodi proteinske pločice, objavio je da je Attia odstupio s mjesta glavnog znanstvenog direktora. CBS News, koji je samo tjedan dana ranije najavio Attiju kao novog suradnika, zasad šuti.