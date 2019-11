Koji su daljnji planovi Kylie Jenner?

Kris Jenner, majka 22-godišnje Kylie Jenner, kaže kako njena kćer neće prestati raditi na brendu čiji je većinski udio nedavno prodala za 600 milijuna dolara

'Ona osjeća da je to gdje pripada, za što ima strast, jer joj je stalo da iskoristi svoju kreativnu stranu kako bi nastavila raditi na svom brendu. To je ono što želi raditi ostatak života. Ona uvijek priča o tome. Vidi se dvadeset godina u budućnosti kako još uvijek to radi i možda ostavlja kćeri u nasljeđe', rekla je Kris Jenner u intervjuu za CNBC.

Prema riječima Kris Jenner, Kylie Jenner je uzbuđena u vezi novog partnerstva i njen je san da proširi svoje kozmetičko carstvo u nove kategorije kojima se još nije bavila. Cilj joj je, navodno, postati globalna kozmetička sila.

Kris Jenner je dodala kako nije nemoguće da i neki drugi članovi obitelji Kardashian-Jenner prodaju udjele u svojim poslovima.

'To je uvijek moguće, znate, kad biznis raste. Smatram kako mladima nije uvijek cilj nešto učiniti uspješnim samo kako bi to prodali. Čini mi se da su vrlo strastven u vezi onoga što rade', dodala je Kris Jenner.