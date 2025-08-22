Kevin Costner u strahu da će njegova karijera biti nepovratno uništena

'Za mene film ne može postojati bez žene. Čak i u mojim vesternima, kao što je 'Horizon', žene dominiraju. One su te koje čine filmove najboljima. Profesionalni sportaši žive tri sata na terenu, ali izvan tog vremena odvija se prava drama i upravo tu žene donose posebnu dinamiku', komentirao je nedavno Kevin Costner ističući važnost žena u filmu.

Ipak, upravo bi ga jedan žena mogla koštati čitave karijere i ugleda koji gradi desetljećima.

Podsjetimo se, kaskaderka i dvojnica Elle Hunt, Devyn LaBella, tvrdi da je u svibnju 2023. bila prisiljena sudjelovati u nenajavljenoj i nasilnoj sceni silovanja, bez pristanka i bez prisustva koordinatora za intimne scene. Navodi da je Kevin Costner osobno uputio glumca Rogera Ivensa da izvede napad nakon što je Hunt odbila i napustila set, zbog čega je LaBella kasnije potražila stručnu pomoć.

U novom zahtjevu za odbacivanje tužbe podnesenom Višem sudu Kalifornije, 70-godišnji filmaš inzistirao je da je ta tvrdnja 'očita laž'.

'Devynine tvrdnje protiv mene su apsolutno lažne i duboko me razočarava što žena koja je radila na našoj produkciji tvrdi da bih ja ili bilo koji drugi član mog produkcijskog tima učinio da se netko od nas osjeća neugodno, a kamoli da trpi 'noćnu moru' koju je ona izmislila', napisao je Costner u svojoj novoj izjavi.

Drugi Costnerovi suradnici, koji su radili na dotičnoj sceni iz filma, također su podnijeli izjave tražeći od suda da odbaci LaBellin slučaj.