Je li ona najveća gubitnica u povijesti Oscara: 11 puta joj je izmaknuo zlatni kipić

Kantautorica Diane Warren stigla je puna entuzijazma ali i spremna na novi gubitak na 92. dodjelu Oscara u Dolby Theatre u Los Angelesu. Svojim se blještavim stajlingom uklopila u gomilu glamurozno odjevenih glumaca i glumica, no sreća ni ovoga puta nije bila na njezinoj strani

‘Mislim da sam ja žena s najviše nominacija u 92 godine otkako postoji Oscar koja nije odnijela kipić. Ne smeta mi to, skroz sam ok zbog toga. Već sam navikla kakav je to osjećaj’, rekla je kroz smijeh Warren.

Za najbolju originalnu glazbu na filmu Warren je bila nominirana I Warren was 1997. s pjesmom ‘Because You Loved Me’, 1998. ‘How Do I Live’, 1999. ‘I Don’t Want to Miss a Thing’, 2000. ‘Music of My Heart’, 2002. ‘There You’ll Be’, 2015. ‘Grateful’, 2016. ‘Til It Happens to You’, 2018. ‘Stand Up for Something’, 2019. for ‘I’ll Fight’, i ovogodišnja nominacija ‘I’m Standing with You’.