Prvi put u povijesti čak četiri Oscara odlaze u Koreju: 'Parazit' iza sebe ostavio Tarantina, Scorseseja..., najveći gubitnici 'Joker', ali i Netflix

Večer koja se s nestrpljenjem iščekivala, noćas je održana 92. put po redu. Riječ je naravno o dodjeli najprestižnije nagrade filmske umjetnosti - Oscar - koja je i ove godine održana u Dolby Theatreu u Hollywoodu. Zlatne kipiće, u najvažnijim kategorijama, kući su ponijeli film 'Parazit', Joaquin Phoenix i Renee Zellweger, ali i Brad Pitt i Laura Dern. Najveće iznenađenje večeri upravo je južnokorejski film, koji je iza sebe ostavio i najveće ovogodišnje favorite

Ono što je ove godine bila novost, odluka je organizatora da pokažu koliko su ekološki osvješteni, stoga su za sve uzvanike pripremili jelovnik gotovo u potpunosti na biljnoj bazi, dok se plastične boce za piće nisu koristile. No, na stranu sve to, ono što sve zanima, dobitnici su u kategorijama, osobito onim najvažnijima. Već i uoči same dodjele, kod čitanja ovogodišnjih nominacija, popis je bio poprilično zanimljiv - cijelu utrku za najviše kipića predvodio je film Todda Phillipsa 'Joker', a prvi puta u povijesti dodjele ove nagrade filmski studio s najviše nominacija je streaming servis Netflix.

'Kad sam dobio Oscara maloprije mislio sam da je to to i bio sam opušten. Hvala vam svima. Počašćen sam. U školi sam proučavao filmove Martina Scorseseja, bila mi je čast biti nominiran s njim. Hvala i Tarantinu koji je uvijek hvalio moje filmove dok nitko nije znao tko sam. Hvala vam, nastavit ću piti do ujutro', izjavio je to Bong Joon Ho, dobitnik u kategoriji za najboljeg redatelja za film 'Parazit', a čiji je govor na pozornici Dolby Theatrea direktno prevođen.