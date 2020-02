Brad Pitt osvojio Oscara, a njegov govor dirnuo je sve: 'Ovo je za moju djecu koja su obojala moj život...Obožavam vas!'

Prisjećajući se o svog puta do slave, Brad Pitt oduševio je sve odlukom da osvojeni zlatni kipić posveti najvažnijim osobama u svom životu - svojoj djeci

'Nisam od onih koji će se okretati i prisjećati prošlosti, no ovo me natjeralo da to ipak napravim i prisjetim se kako su me moji starci odveli u drive-in kino kako bi gledao 'Butch Cassidy i Sundance Kid', a onda se sjetim kako pakiram stvari u auto i selim ovdje, pa potom Gine i Ridleyja koji su mi dali prvu prilliku, ali i svih onih divnih ljudi koje sam susreo putem do ovog trenutka kada stojim tu pred vama. Rečenica - Bilo jednom u Hollywoodu - pokazala se istinitom!', započeo je svoj govor emotivni Brad Pitt i potom otkrio kome je posvetio najvažniju nagradu u svom životu: