HBO otkrio 19 naslova: Ovo su serije koje stižu narednih mjeseci

Iako u ovom teaseru nije bilo riječi o zmajevima, definitivno je bilo nekoliko vatrenih najava. Na nekoliko sekundi zavirili smo u treću sezonu 'Bijelog lotosa', novi spin-off projekt Georgea R.R. Martina za HBO, a dobili smo i najave 'Pingvina' i 'Dine: Proročanstva' - dvije nove originalne serije koje uskoro stižu na HBO i Max.

Isto tako dobili smo značajan uvid u to što možemo očekivati ​​od druge sezone hit serije 'The Last of Us', uključujući pogled na nove članove glumačke postave Jeffreyja Wrighta i Catherine O'Haru.