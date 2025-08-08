Godinama mučile fanove: Macaulay Culkin konačno razjasnio glasine o filmu 'Sam u kući'

Tijekom gostovanja u serijalu 'Hot Ones' na YouTubeu, Macaulay Culkin razjasnio je mnoštvo glasina o kultnom filmu 'Sam u kući' - 35 godina nakon što ga je lansirao u zvjezdanu orbitu

Danas 44-godišnjak, Culkin je 1990. godine glumio Kevina McCallistera i u nastavku iz 1992. godine 'Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku', a sada je otkrio brojne tajne vezane za scenarij i svoje filmske kolege tijekom gostovanja u YouTube serijalu 'Hot Ones'.

Nakon višegodišnjih nagađanja obožavatelja, Macaulay je odbacio tvrdnje da je improvizirao sada već kultnu rečenicu 'You guys give up? Or are you thirsty for more?' ( Jeste li odustali? Ili želite još?), no otkrio je da je trenutak u kojem kaže 'Jer ti si neznanac' zapravo njegova zasluga.

Rekao je: 'Kad sam bio u trgovini blagajnica me upitala: 'Gdje su tvoji roditelji? Zašto mi ne želiš reći?' i rekao sam: 'Zato što si neznanac' – taj dio je moj. Mnogo sam takvih stvari improvizirao'. Koga je zapravo vidio na Buzzovoj fotografiji U jednoj od scena lik Macaulaya pronalazi fotografiju djevojke starijeg brata koja nije baš privlačna te sarkastično kaže: 'Buzz, tvoja djevojka je: uf!'. Više desetljeća se tvrdilo da ta fotografija nije zapravo prikazivala djevojku, već sina člana ekipe obučenog u djevojku, što je Culkin sada potvrdio kao istinu.

Voditelj Sean Evans upitao ga je: 'Je li istina da je fotografija Buzzove djevojke zapravo dječak u šminki jer je redatelj Chris Columbus mislio da bi bilo preokrutno ismijavati pravu djevojku na taj način?' Na to mu je Macaulay odgovorio: 'Koliko ja znam, da, mislim da biste morali pitati Chrisa, ali tako su mi rekli. Navodno je to bila šala'. Glumac, koji je imao devet godina tijekom snimanja, otkrio je i da mu je dubler za opasne scene bio 30-godišnji muškarac po imenu Larry. Kad je taj muškarac zamolio Macaulaya da pogodi njegovu dob, dječak je razmišljao pa rekao 13, što je njegovom filmskom dvojniku bilo presmiješno. No, tijekom snimanja, devetogodišnjak je bio uplašen za sigurnost svog 'tinejdžerskog' prijatelja.

Izvor: Društvene mreže / Autor: First We Feast