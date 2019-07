Franka Batelić otkrila što zamjera suprugu Vedranu i poručila da bi u Hrvatskoj trebalo ozakoniti istospolne brakove

Pjevačica je odgovala na paprena pitanja te je otkrila brojne stvari koje njezini obožavatelji možda do sada nisu znali. Franka Batelić među ostalim je otkrila tko je za nju najzgodniji nogometaš, ali i što bi bila da se ne bavi glazbom

Franka je gostiujući gostujući u IN Magazinu Nove TV otkrila da u njezinoj, kao i u svačijoj, biografiji postoji nešto za što ne bi voljela da ispliva u javnost, ali nije htjela otkriti to.

Kroz smijeh je Davoru Gariću ispričala i što ne podnosi kod svog supruga, nogometaša Vedrana Ćorluke, a to je kad ne zatvara zatvori čep od paste za zube. Na pitanje bi li radije do kraja života bila skrušena časna sestra ili razuzdana go go plesačica, rekla je da bi radije bila skrušena i razuzudana pjevačica. Muškarac ženi, poručila je, svaki dan treba reći volim te, a njoj je najzgodniji nogometaš, bez puno razmišljanja izjavila da je to njezin Vedran.