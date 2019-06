Franka Batelić ne može sakriti emocije: 'Dugo nisam bila ovako sretna'

View this post on Instagram

PAM-PAM-PARAPAMPAAAAAM! 🌈💥🦄🎶🍒 Spot za “LJUBAV, NIŠTA VIŠE” je na mom Youtube kanalu! Sreća! Ljubav! Boje! Moj grad! Prijatelji! Obitelj! Smijeh! Ples! Sve stvari koje najviše volim u jednoj pjesmi i jednom videu. ❤️Dugo nisam bila ovako sretna i uzbudjena i nestrpljivo čekam da čujem i vaše dojmove! 🌈✨ HVALA svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog našeg šarenog uratka. Pa redom——> Režija: Sandra Mihaljević & Igor Ivanović Glazba: Branimir Mihaljević Tekst: Neno Ninčević Produkcija i aranžman: Branimir Mihaljević i Marko Mihaljević Koreograf: Igor Barberić Scenarij: Sandra Mihaljević i Igor Barberić Styling: Jasenka Tudor Bevanda Frizura: Martina Posavec za Salon Franić Šminka: Kristina Hošnjak Plesači: Helena Janjušević Ivana Mesec Martina Ivanković Antonia Šimurina Tomislav Horvat (ZooS) Roman Vrančić Diego Siqueira Mario Jukić Scenografi: Robert Šumaković i Jasenka Tudor Bevanda Glumci: Iskra Sinković, Diego Siqueira, Sara Mihaljica i Oskar.... 🐾 I za kraj, posebna zahvala mom gradu, Gradu Labinu. Toliko sam uživala plesati i snimati na ulicama na kojima sam odrasla. ❤️ #ljubavništaviše❤️ #newmusicvideo🎥 #outnow🔥