Enis Bešlagić ima novi imidž

Popularni glumac, kojeg obožavaju gledatelji u cijeloj regiji, sudjelovao je u nedjelju navečer na otvorenju dvanaestog Festivala tolerancije u zagrebačkom Kinu Europa. Enis Bešlagić kojeg će gledatelji moći pratiti u novoj, trećoj sezoni RTL-ovog showa 'Zvjezdice' pustio je bradu

'Mnogi su mislili da me nema zbog mog političkog govora, koji nije bio pamflet političarima, nego je više bio moj krik koji godinama proživljavam radeći na ovim prostorima, odgajajući sebe i svoju djecu. Malo sam se bio povukao, ne zato što mi je netko zabranio, nego zato što nije bilo projekata koji su me previše zanimali. Mislim da će se to u narednom razdoblju promijeniti. Život je maraton, a ne utrka na 100 metara i dobro se malo pričuvati', nedavno je izjavio za RTL.hr.

Osim sudjelovanja u trećoj sezoni 'Zvjezdica', s Joškom Lokasom priprema autorski kviz, a ozbiljno je zaplovio i poduzetničkim vodama - proizvodnjom i distribucijom čokolade.