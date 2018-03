Enis Bešlagić: Nas u Bosni prvo nauče tko je Srbin, musliman ili Hrvat, mi nemamo problema s rodom

Gostujući u ovotjednoj emisiji 'Nedjeljom u 2', glumac Enis Bešlagić razgovarao je o Istanbulskoj konvenciji, ali i političkoj situaciji u BiH

'To je nažalost tako. Djeca se odgajaju po društvenim mrežama. Ne možemo se dogovoriti o povijesti pa sam predložio da daju djeci da su dobra u kemiji, geografiji, da izmisle nove strojeve, lijekove, to su stvari o kojima trebamo pričati, a ne o onome što nas dijeli, o tome sve već znamo', poručio je.

BiH je naime prije pet godina, među prvima u Europi, ratificirala Istanbulsku konvenciju, na što je Enis rekao: 'Vjerujem da smo mi to potpisali, a da ne znamo ni šta potpisujemo. Nama što donesu mi potpišemo'.

Objavu dijeli Enis Bešlagić🎭 (@beslagicenis_jedini_pravi) Ožu 23, 2018 at 12:50 PDT

Njegov rat s bosanskohercegovačkim političarima zadnjih se dana proširio i na tamošnje medije koji su ga ovih dana optužili, koliko god to nevjerojatno zvuči za – govor mržnje. Bešlagić je, naime, prije nekoliko dana sudjelovao na skupu nove političke stranke u BiH 'Narod i pravda', a tom je prigodom istaknuo kako je nacionalna svijest, koliko je god ona bila potrebna u ratu, s vremenom prešla u fašizam. To se nije svidjelo o javnosti u susjednoj državi, pa se popularni glumac našao na udaru – i to pripadnika svih triju naroda.

Bešlagić im se u subotu obratio putem svog profila na Instagramu i poručio: 'Evo me miševi koji radite za medije koji propagiraju fašizam! Protiv sam lažnih vijesti koje šire potkupljivi ljudi. Biti nacionalno osviješten je pitanje svih naroda na ovim prostorima, ali mrziti druge zbog njihove vjere ili imena i misliti da si bolji narod od drugoga je fašizam! Jeste li prepoznali ovu pojavu kod svih naroda?! Jeste... onda počnimo ukazivati na nju, a ne ignorirati je! Narod je medij koji će vam jasno poslati poruku na izborima! Ova mladost koju trujete godinama mržnjom! Nećemo više šutjeti na vaše laži! Mi smo medij! I hvala Bogu da nismo dio vaše priče…'