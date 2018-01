Povratak na ekrane: Enis Bešlagić s Joškom Lokasom priprema novu zabavu za gledatelje

Jedno od najpopularnijih televizijskih lica u regiji već se neko vrijeme odmara od glume. Osim humanitarnog rada kojem je posvećen, bacio se u poduzetničke vode s proizvodnjom i distribucijom čokolada. Novost u životu Enisa Bešlagića ta je da udruženim snagama s producentom i voditeljem Joškom Lokasom radi na novom autorskom projektu, o čemu su obojica progovorila za tportal

'Joško Lokas i ja pri kraju smo sa scenarijem za autorski kviz koji bi se prikazivao na prostoru cijele regije. Mislim da smo pripremili odličan projekt koji bi se prikazivao od ponedjeljka do petka. Želja nam je da malo zabavimo i opustimo ljude', rekao nam je Enis Bešlagić . I dalje je, kaže, aktivan oko uvoza, izvoza i proizvodnje čokolada koje su jako popularne u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji.

'Trenutno radimo na vizualima, tome kako bi to trebalo izgledati i napravit ćemo prezentaciju pa će Enis onda vidjeti što s tim. Dogodio se potpuno neočekivan format kod nas i jako nas veseli ta suradnja. Enis i ja smo autori projekta, a surađivali smo dug niz godina jer je on radio 'Upitnik' u Bosni. Projekt je nastajao prije Nove godine, a kako je Enis dolazio na snimanja na HRT, napokon smo mogli sjesti i kontinuirano raditi. Vidjet ćemo kako će to proći', otkrio je Joško Lokas.