Brad Pitt šokirao obožavatelje jer smatra da je prestar za Hollywood: 'To je svijet za mlađe muškarce'

Slavni holivudski glumac, koji se pojavljuje i u posljednjem filmu Quentina Tarantina 'Once Upon a Time in Hollywood', otkrio je kako u idućem periodu namjerava čim više raditi iza kamere, a sve manje ispred

55-godišnji holivudski miljenik, koji je nedavno s Leonardom DiCaprijem promovirao najnoviji film koji su snimili s Quentinom Tarantinom, 'Once Upon a Time in Hollywood', progovorio je o Hollywoodu i svim promjenama koje su se tamo dogodile otkako je započet pokret #MeToo, ali i otkrio da je možda 'prerastao' uloge u klasičnim scenarijima.

'Sve više sam iza kamera, kao producent, i doista u tome uživam', priznao je Brad Pitt za australski GQ i dodao: 'Kao glumac snimam sve manje i manje. Doista vjerujem da je u konačnici to svijet za mlađe muškarce - mada to ne znači da ne postoje i dobre uloge za starije glumce - jednostavno osjećam da se sama igra promijenila. No, jako sam znatiželjan i ne mogu dočekati da vidim kakva je budućnost filma kao takvog.'